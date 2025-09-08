La Fiscalía de la Nación ha solicitado que se imponga 12 meses de impedimento de salida del país a la exprimera ministra Betssy Chávez, acusada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión.

Betssy Chávez, integrante del gabinete de Pedro Castillo antes de su vacancia, permaneció internada en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos y fue liberada la semana pasada.

Ello ocurrió después de que el Tribunal Constitucional ordenara la excarcelación de Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de 2022, al considerar que la ampliación de su prisión preventiva dictada en diciembre de 2024 fue resuelta fuera del plazo legal.

Según El Comercio, en el marco de esta investigación, la Fiscalía Suprema presentó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria una solicitud que tiene por finalidad:

“Requiero impedimento de salida del país por el plazo de doce (12) meses, contra la procesada Betssy Betzabet Chávez Chino (36), identificada con […], quien, en su condición de presidenta del Consejo de Ministros, se le ha formulado requerimiento acusatorio como coautora del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de rebelión, delito previsto y sancionado en el art. 346 CP, en agravio del Estado“, se lee en el documento al que tuvo acceso dicho medio.

Este pedido se presenta tras la resolución emitida el viernes 5 por el Poder Judicial, mediante la cual se aceptó el desistimiento fiscal respecto al requerimiento de prolongación de la prisión preventiva contra Chávez. En esa decisión, el juez supremo Edhín Campos declaró fundado el desistimiento del Ministerio Público y dejó sin efecto la solicitud que buscaba extender la medida restrictiva más allá del plazo inicial ya vencido.

Durante la audiencia, la defensa de la ex primera ministra, César Romero, destacó la relevancia de la resolución.

“Generando para los demás un precedente de no estar sin mandato judicial dentro de un establecimiento penitenciario es importantísimo […] hacerlo posterior a esto generaría sin mandato judicial, esto sería ilegal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional”, indicó el abogado.