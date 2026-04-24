Este viernes, la Fiscalía y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) allanan el domicilio del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto en el marco de las investigaciones por las irregularidades detectadas durante la jornada electoral del 12 de abril. El operativo también se realiza en la vivienda del exgerente de Gestión, José Samamé y la sede de la empresa Galaga.

De acuerdo con información oficial difundida por la Policía Nacional del Perú, se llevaron a cabo un total de 12 allanamientos en distintos puntos. Las intervenciones incluyeron propiedades asociadas a exautoridades de la entidad electoral, así como al representante legal de la empresa involucrada.

🚨 #ÚltimoMinuto | En estos momentos, la @DircocorPNP ejecuta 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada. pic.twitter.com/OpnPEmTA7e — DircocorPNP (@DircocorP) April 24, 2026

¿Po qué son investigados los exfuncionarios?

Las pesquisas se desarrollan en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada. Este tipo de ilícito implica la posible concertación indebida entre funcionarios públicos y particulares en perjuicio del Estado.

El fiscal Raúl Martínez lidera las diligencias , las cuales comprenden el registro de inmuebles y la incautación de equipos electrónicos y documentación relevante. Entre los objetos decomisados se encuentran teléfonos móviles, computadoras portátiles y archivos que podrían aportar información clave para el avance del caso.