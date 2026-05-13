En el marco de un megaoperativo ejecutado de manera simultánea, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional intervinieron la vivienda de Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Jasmina Francis Paredes Castro, de Podemos Perú. El inmueble allanado corresponde a una quinta de fachada verde y portón metálico gris, situada en la cuadra 13 del jirón Junín, en la zona de Barrios Altos, Cercado de Lima.

En el exterior del inmueble se desplegó un amplio resguardo policial a cargo de efectivos del Escuadrón Verde. En el interior, representantes del Décimo Despacho de la Fiscalía Subprovincial Anticorrupción realizaron las diligencias correspondientes en compañía de la familiar de la legisladora.

En Lima, el operativo también comprendió el allanamiento de otros dos inmuebles relacionados con el caso, ubicados en los distritos de Jesús María y Santiago de Surco.

La intervención conjunta de la Policía y el Ministerio Público, que contó con la participación de unidades de la DIRCOCOR y la DIGIMIN, forma parte de un operativo de mayor alcance denominado “Operadores del Oriente”.

El allanamiento fue dispuesto por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorizó la intervención de un total de diez inmuebles, tres de ellos en Lima y siete en la región Ucayali.

Las autoridades vienen investigando a esta presunta organización por la posible comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.