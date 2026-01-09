El agente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima quien habría sido presuntamente agredido por la congresista Kira Alcarraz ratificó formalmente su denuncia y ofreció detalles de la agresión durante un control vehicular en San Juan de Miraflores. El incidente, ocurrido el pasado 5 de enero cerca del puente Atocongo, surgió cuando fiscalizadores retuvieron el automóvil de la parlamentaria por acumular una orden de captura debido a multas impagas de tránsito.​

Según el parte policial, el inspector y su compañero procedieron a realizar la intervención de un vehículo que contaba con orden de captura a las 3:32 p.m. en la avenida Los Héroes. En aquel momento la legisladora no agrupada se encontraba como acompañante de la conductora y reaccionó con prepotencia, contactando a un supuesto mando policial para exigir apoyo, arrebatándole luego el celular al agente y golpeándolo en el rostro como represalia.​

Fuente: ATV.

Ante los hechos, la víctima presentó una denuncia en la comisaría local, detallando cómo la legisladora lo amenazó explícitamente con costarle su puesto laboral en el SAT.

“Comportamiento pésimo, nunca me había pasado algo así”, declaró el trabajador al programa Ocurre Ahora.​

Asimismo, respaldó el comunicado difundido por el SAT resaltando que no solo hubo violencia física sino también obstrucción al robo del teléfono durante el procedimiento rutinario. El caso continua generando reacciones políticas y desde la Comisión de Ética del Parlamento se confirmó el inicio de una denuncia de oficio.