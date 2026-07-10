El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz, realizó un balance sobre el periodo político iniciado con el gobierno del expresidente Pedro Castillo y consideró que estuvo marcado por conflictos y dificultades que no llegaron a resolverse. Durante una entrevista en RPP, el integrante del Ejecutivo señaló que la propuesta que impulsaba Perú Libre no logró desarrollarse como esperaba la organización.

“Es un proyecto fallido. Digamos que es una esperanza que no se dio finalmente. Y muchas expectativas frustradas, sobre todo de esta mirada socialista, que es lo que Perú Libre quería implementar en el país”, expresó.

El excongresista también señaló que su partido no tuvo una participación determinante en la dirección del Ejecutivo pese a haber ganado las elecciones presidenciales. Según explicó, la agrupación solo tuvo presencia durante los primeros meses de gestión, cuando Guido Bellido encabezó la Presidencia del Consejo de Ministros.

En esa misma línea, sostuvo que después de esa etapa el control de las decisiones pasó a manos de un aparato burocrático ubicado en Lima. Además, afirmó que las bases de Perú Libre fueron desplazadas y no pudieron participar en la conducción del Gobierno.

El titular de la cartera también mencionó que sintió una falta de respaldo por parte del expresidente Pedro Castillo durante ese periodo. Según su evaluación, esa situación impidió que su organización tuviera una oportunidad real de ejecutar su propuesta política.

Sobre su designación como ministro a pocas semanas del cambio de mando presidencial, Cruz explicó que su función estará enfocada en acompañar el proceso de transferencia. Además, indicó que buscará asegurar la continuidad de programas vinculados al sector laboral.

Además, señaló que realizará un seguimiento a proyectos pendientes relacionados con infraestructura de salud en distintas regiones del país. El ministro indicó que estas acciones forman parte de las tareas que asumirá durante los últimos días de la actual administración.