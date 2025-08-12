El congresista Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) fue elegido por unanimidad presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

La propuesta encabezada por Cruz obtuvo 19 votos a favor durante el acto de elección realizado en el hemiciclo del Parlamento. Lo acompañarán en la mesa directiva Alejandro Muñante (Renovación Popular) como vicepresidente y Héctor Ventura (Fuerza Popular) como secretario.

En su primer discurso como titular del grupo de trabajo, Cruz destacó la importancia de la función que asume:

“Trabajaremos por el corazón de la democracia, la justicia y el bien más sagrado que tenemos, la vida. Les pido que prioricemos lo esencial sobre lo accesorio y lo urgente sobre lo postergable, siempre con el corazón puesto en la gente”.

Asimismo, llamó a sus colegas a mantener un compromiso de trabajo intenso que deje una huella positiva en la ciudadanía y fortalezca la confianza nacional e internacional en el Congreso.

Con esta elección, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos queda habilitada para iniciar su labor legislativa en temas relacionados con el sistema judicial, derechos fundamentales y reformas legales clave para el país.