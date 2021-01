La periodista Flor Meza postula al Congreso de la República con el número 6 por Fuerza Popular, partido político que busca llevar a la presidencia a Keiko Fujimori. En esta oportunidad, debatió con Lucía Alvites, número 16 de Juntos Por el Perú, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril del 2021.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Porque así como muchos jóvenes, me cansé de estar quejándome detrás de la computadora, detrás de las redes sociales y hoy quiero representar a la población que amerita, una representación buena en este Congreso, así que dejé de quejarme y ahora vamos a buscar soluciones . Hallamos a este nuevo Congreso, en busca en consensos, trabajar a favor de la población, porque ya estamos cansados de la clase política que busca confrontación. Estamos cansados de una izquierda radical que busca tratar de engañarnos con un cambio de Constitución como lo que no necesitamos ahora y trabajar en busca de esos emprendedores, apoyarlos en esta crisis sanitaria y económica y trabajar en base a la población”, expresó la candidata en este diario.

¿Está de acuerdo con la cuarentena y qué medidas de salud?

Flor Meza indicó que los peruanos no necesitan bonos en esta pandemia, sino que se generen más empleos. Asimismo, resaltó que su partido propone acorrarlar a la COVID-19 para frenar su avance.

“Respetamos las medidas ahora que se han tomado por el Gobierno, definitivamente estamos en una situación en crisis y justo hoy salió Keiko Fujimori a reafirmar el compromiso de trabajar en conjunto, pero más que bonos, porque la izquierda se aferra en trabajar en un bono universal, la gente no necesita bonos, no necesita vivir de limosnas . Lo que tenemos que hacer es enfocarnos. Mientras en esta cuarentena estamos cuidando nuestra salud, que es lo que amerita, debemos enfocarnos en recuperar esa estabilidad económica que ahora hemos perdido”, manifestó.

“Primero generando empleo. Enfocarnos en la salud, tenemos que ir por el virus, porque no es posible que nos sigan encerranos hasta el momento, porque son medidas necesarias, pero no nos pueden seguir encerrando y no buscar medidas para salir del hoyo y es así como tenemos nosotros, primero, que ir por el virus, cazarlo. Tenemos que apostar por hacer pruebas moleculares, por las vacunas, tenemos que pedir que el Estado funcione y mientras tanto generar empleo a la par porque no vamos a vivir de los bonos siempre”, agregó.

Propuestas económicas

La candidata por Fuerza Popular propone que los emprendedores no paguen impuestos por dos años para que tengan una seguridad económica en esta pandemia por el coronavirus.

“Apoyo a los emprendedores durante los dos primeros años no pagando impuestos porque necesitamos darles a las familias que están sufriendo esa seguridad económica porque no podemos vivir de bonos. A la izquierda le encanta vivir de bonos, pero no es así, tenemos que generar empleo y apoyar al pequeño emprendedor que es el motor de la economía”, indicó.

Flor Meza vs. Lucía Alvites

“La verdad es que la obsesión de Lucía Alvites, de su partido Juntos Por el Perú, con el fujimorismo viene de atrás. Si no mencionan al fujimorismo, no existen, pero acá venimos a demostrar que vamos a cambiar ese tipo de clase política. ¿Por qué tanta obsesión tienen? Porque se les desarticuló el plan que tenían en la época del terrorismo, porque querían llevar a Abimael Guzmán a la presidencia y querían hacer todo su plan transitorio, pero eso no va a pasar, no vamos a tener un modelo chavista como tú antes mencionabas, pero ahora cambiaste de discurso, como Humala que cambió del rojo al blanco, ahora quieres decir que no quieres un modelo chavista y niegas lo que decías antes”, aseveró Meza contra su oponente, quien le pidió que se rectifique o pida disculpas por su afirmación.

“Por eso no superan al fujimorismo, por eso no superan que el presidente Alberto Fujimori nos haya devuelto la paz a nuestro país y que haya luchado contra este terrorismo que también perdió y que logró perder vidas. Así como te sientes afectada personalmente, yo también, porque Villa El Salvador ha sido la cuna del terrorismo. Todos saben los planes que tenía Sendero Luminoso, el terrorismo, Abimael Guzmán de llegar a la presidencia, pero si te sentiste afectada, mis disculpas están, pero no he dado directamente un nombre ”, se disculpó la postulante fujimorista.

