Hoy a partir de las 8:45 a.m. se realiza el “Foro de candidatos a la presidencia-elecciones 2026”, evento que reunirá a 26 candidatos presidenciales que participarán de una extensa jornada para exponer sus propuestas de cara a los próximos comicios.

La cita que se desarrollará en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias es organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.

Felipe James, presidente de la SNI, darás las palabras de bienvenida. (Foto: SNI)

TERNA UNO

Entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. expondrán los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Enrique Valderrama (Apra), Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular), Ronald Atencio (Alianza Venceremos), Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad) y Carlos Espá (Sí Creo).

A partir de las 11:20 a.m. se presentarán los candidatos José Williams Zapata (Avanza País), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Paul Jaimes (Progresemos).

Las elecciones se realizarán el domingo 12 de abril.Fotos: César Campos/@photo.gec

TERNA DOS

En el tercer bloque de candidatos que expondrán a partir de las 3:00 p.m. están César Acuña (APP), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), José Luna (Podemos), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción).

Finalmente, estarán Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para Todos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Todos los candidatos presentes tendrán una presentación individual en la que hablarán de desarrollo productivo, promoción del empleo y formalización, así como de salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud.