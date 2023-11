Francis Allison denunciará a jueces y fiscales que liberen sin motivo a delincuentes capturados en su distrito.

Francis Allison anunció que por decisión de su municipio se denunciará a jueces y fiscales que liberen sin sustento legal a los delincuentes que sean capturados en Magdalena del Mar.

“La Municipalidad de Magdalena ya decidió que va a denunciar penalmente a los fiscales y jueces que liberen a los maleantes que detenemos, cuando no haya justificación legal. Somos la primera municipalidad del Perú que lo va a hacer, no vamos a permitir puertas giratorias, que fiscales y jueces que estén ahí para cumplir la ley sean los que atenten contra los derechos de nuestros vecinos”, afirmó en ‘Enfoque de los Sábados’.

“Hace tres semanas, detuvimos a gente en flagrancia de delitos donde no hay posibilidad jurídica de que sean liberados y se les libera. Esto no tiene otra explicación que no sea la corrupción. Así como se mete preso a cualquier funcionario público corrupto, también metamos presos a los fiscales y jueces corruptos (que) sueltan asesinos para que sigan matando por dinero, tienen que ser apresados”, añadió.

El alcalde indicó que personal de Serenazgo de su jurisdicción con apoyo de la Policía Nacional, detuvieron a un hombre con 4 órdenes de captura y que portaba un arma de fuego. No obstante, el sujeto habría sido liberado luego de unos días.

Por ese motivo, el burgomaestre pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial que tomen las medidas adecuadas ante estos presuntos hechos irregulares.

“Yo vengo quejándome públicamente de la labor que están haciendo algunos magistrados malos, corruptos (…) que permiten que se liberen a delincuentes peligrosos y armados, al día o los dos días que llegan detenidos por personal de Serenazgo o la PNP. Pido públicamente a la fiscal de la Nación, al presidente de la Corte Suprema y a los presidentes de las diferentes cortes superiores que anoten esto”, señaló Allison.