La congresista de Podemos Perú, Francis Paredes, se pronunció mediante un comunicado tras los allanamientos ejecutados por la Fiscalía y la Policía Nacional en el marco de la investigación a la presunta organización criminal denominada “Los Operadores del Oriente”.

En el comunicado difundido este martes, la parlamentaria negó “de manera categórica cualquier imputación, acusación o señalamiento” en su contra y de su hermana, tras ser mencionadas en las diligencias realizadas en Lima y Ucayali.

Paredes afirmó que las acusaciones “carecen de sustento y verdad” y remarcó que su hermana “no es funcionaria pública ni ha laborado para el Estado”, por lo que calificó como “irresponsable” cualquier intento de vincularla con presuntos hechos irregulares.

Asimismo, la legisladora señaló que no puede asumir responsabilidad por el hecho de que “terceras personas hayan utilizado nombres o referencias sin autorización para aparentar vínculos o influencias inexistentes”.

La congresista también aseguró que se encuentra “plenamente a disposición de las autoridades competentes” y afirmó que brindará “toda la colaboración necesaria” para el esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación.

En otro punto de su comunicado, Francis Paredes indicó que durante su labor parlamentaria ha sostenido relaciones con diversas personas e instituciones “en el marco de su labor como congresista”, aunque precisó que ello “no implica vínculos indebidos ni beneficio económico alguno”.

Además, solicitó a las autoridades que actúen “con celeridad y objetividad”, al señalar que su honor y el de su familia vienen siendo afectados por las acusaciones. Según señaló, dicha situación también impacta directamente en sus padres y en su menor hija.

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Congresista Francis Paredes: Rechazo categóricamente cualquier imputación, acusación o señalamiento en mi contra y en contra de mi hermana, por carecer de sustento y verdad



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