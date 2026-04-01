El candidato Francisco Diez-Canseco arremetió contra Roberto Sánchez durante el debate presidencial de este martes 31 de marzo, al cuestionar su relación con la imagen campesina.

“Me produce indignación compartir este estrado con el señor Roberto Sánchez, que se pasea por el Perú con un gorro o con un sombrero de campesino, cuando jamás ha sembrado ni un metro de la tierra fértil del Perú y quiere aprovechar la posición que ha tenido Pedro Castillo en su desastroso gobierno para traernos al Perú engañando a la opinión pública un régimen totalitario, obsoleto y corrupto”, expresó Diez Canseco.

“Yo niego esa posibilidad y le quiero decir a los peruanos que me escuchan que no se dejen engañar por Roberto Sánchez”, agregó.

Diez Canseco señaló que fue en Puno donde, hace 41 años, puso en marcha el primer proyecto de quinua orgánica con fines de exportación, y resaltó que hoy el Perú lidera la producción mundial de este cultivo.

“Hace 41 años inicié uno el primer proyecto de agricultura orgánica de quinoa para exportación. 41 años después puedo decir con humildad y con orgullo que el Perú es el primer productor y exportador de quinoa del mundo“, aseguró.