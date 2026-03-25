Durante el bloque de la pregunta ciudadana en el debate presidencial 2026, Javier Diez Canseco respondió a la consulta de Yuber Mogrovejo, ciudadano de Arequipa, sobre cómo mejorar la calidad y eficiencia del gasto del Estado.

En su intervención, sostuvo que una de las principales medidas será la disolución de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a la que calificó como “un antro de corrupción” que, según indicó, distorsiona la actividad de los transportistas.

“Hay que disolver la ATU, un acto de corrupción que está extorsionando a los transportistas”, aseguró.

Asimismo, advirtió que el gasto público en el Perú presenta un alto nivel de gasto corriente, que —según señaló— alcanza el 38% del presupuesto de la República, por lo que consideró necesario reducirlo para optimizar el uso de los recursos del Estado.

En esa misma línea, el candidato planteó disminuir el número de ministerios, pasando de 19 a 10, como parte de una estrategia para hacer más eficiente la administración pública y reducir costos innecesarios.

“En el gasto público en Perú hay un 38% del presupuesto República que se ve en gasto corriente. Eso tenemos que disminuirlo y lo planteamos nosotros en Perú Acción a través de una disminución de número de ministerios de 19 a 10”, sostuvo.

“Tenemos además, por supuesto, que a través del Consejo Nacional de la República, eliminar que se roben 25 000 000 soles al año, que se pierdan 20 000 000 soles al año por proyectos mal ejecutado según el Banco Central de Reserva y que se queden en las arcas del Banco de la Nación otros 20 000 000 porque esta gente sabe robar muy bien, pero no tiene capacidad de gestión”, añadió.

Finalmente, remarcó que estas medidas buscan mejorar la calidad del gasto estatal y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.