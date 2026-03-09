Francisco Ernesto Diez - Canseco Távara probablemente sea uno de los primeros políticos en haber utilizado el término “caviar” en el Perú.

En el año 1985 fue diputado y hoy quiere ser presidente.

En entrevista con Correo plantea su propuesta de imponer la pena de muerte para expresidentes corruptos, sicarios mayores de edad y violadores de niños.

El candidato presidencial Francisco Diez Canseco propone salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Foto: Álvaro Figueroa)

¿Por qué quiere ser presidente?

Porque considero que es necesario realizar una revolución pacífica en el Perú, para poner el Estado al servicio del pueblo y no como ocurre ahora, que el Estado está manejado por gente corrupta e ineficiente y, por lo tanto, en todo lo que está al servicio de esa gente. Y eso hay que cambiarlo literalmente de una profunda raíz. Considero que tengo la capacidad, la experiencia y, por supuesto, el programa correcto para manejar el tema.

¿Por qué en el Perú la derecha no tiene una maquinaria intelectual como sí la tiene la izquierda?

Porque hace muchos años que la izquierda caviar, que es parte de esa izquierda de origen narcisista, tomó posiciones en las universidades, en los foros en el extranjero, se colocó en los organismos de cooperación internacional y armó una red que le ha permitido reservarse políticamente a pesar de que no tiene un voto. Eso por un lado, por el otro, porque evidentemente en Perú la derecha política es más bien una derecha populista, pero no una derecha ideológica. Es una derecha que tiende a defender a los partidos, a defender posiciones de los grandes empresarios. La idea es defender las posiciones de la empresa privada, que es distinto a defender los intereses de determinados grupos de poder. Entonces lo que ocurre es que la universidad, las instituciones y los foros están plagados, hay poca presencia de una derecha ideológica.

¿Esto tiene que ver con que no todas las empresas del sector privado quieren invertir en esa maquinaria?

Lo que pasa es que la financiación normalmente de estos grupos de izquierda proviene del extranjero, donde se han comunicado muy bien los organismos internacionales o se han logrado insertar a través de diferentes gobiernos para obtener la llamada asesoría de estas partes. Hay muy pocas ONGs de derecha, hay muy pocos intelectuales de derecha que están haciendo lobby para conseguir los beneficios del apoyo de la cooperación internacional o del Estado peruano. En el caso de la derecha lo que ocurre es eso y finalmente porque los grupos de poder o las grandes empresas no tienen mucha vocación de financiar proyectos de esa de naturaleza.

¿Tuvo una ONG de derecha?

Nunca he tenido una ONG. Yo soy fundador del Consejo por la Paz que es un organismo de defensa de derechos humanos y de promoción de la paz creado por ley. Nosotros fuimos creados por ley, aprobados por unanimidad en el último día de la última legislatura del primer gobierno de Alan García y que fue modificada por el Decreto Legislativo 652 en la época de Fujimori. No es una ONG, es una propiedad por el Estado, pero que como ocurre con los colegios profesionales tiene absoluta autonomía. No hemos recibido apoyo del Estado y jamás lo hemos recibido porque nosotros, por ejemplo, condenamos el golpe del 5 de abril de Fujimori.

¿Desde su punto de vista hubo algún exceso de crueldad cuando Alberto Fujimori estuvo encerrado?

Creo que el tema de Fujimori deberá debatirse en la historia de Perú. Ya falleció. Dejemos que descanse en paz.

Francisco Diez - Canseco descarta indultar a expresidentes. (Foto: GEC)

¿Indultaría a algún expresidentes?

No, lo que nosotros proponemos es sacarlos de la prisión en la que están ahora y mandarlos a Challapalca y que ahí se le de un plazo perentorio de 30 días para que devuelvan la plata que se han robado.

¿Qué opina de la elección de José María Balcázar como presidente?

En Perú Acción desconocemos a Balcázar como presidente, debe ser vacado por incapacidad permanente porque ha quedado demostrado que ha sido botado del Colegio de Abogados de Lambayeque por una acusación muy grave de haberse apropiado 1,400,000 soles de fondos de esa institución. Tema que se va a ventilar en la audiencia pública en junio de este año. Tiene una condena por difamación agravada y no ha pagado aún la recuperación civil, dos carpetas y tiene el precedente de haber sido sacado del Poder Judicial por el Consejo Nacional de la Magistratura por desconocer un fallo jurisprudencial de la Corte Suprema.

¿Le cree a las encuestas que lo ubican en “otros”?

No creo en encuestas que evidentemente están fraguadas. Lo que ocurre en Perú es que hay un fraude ético permanente. Las encuestas, en primer lugar, tienen un margen de error del 2.8% para arriba y el 2.8% para abajo. Si usted tiene, por ejemplo, un saco de 4 kilos, lo pesa en una balanza le da 4 kilos y lo pesa en la balanza, la encuestadora le va a decir que tiene un rango de acción de 1.2 kilos a 6.8 kilos y le da entonces 4% promedio. Entonces esas cifras que ponen ellos ahí pueden tener 2.8 para abajo o 2.8 para arriba y están jugando con eso hace muchos años.

El candidato Armando Massé denunció en Correo que lo llamaron de una encuestadora para pedirle dinero y que aparezca, ¿han contactado con usted?

Por supuesto, me han contactado y piden plata, sino no te ponen en la cartilla. Los que tienen plata como cancha o fortunas que pueden dilapidar después de ganárselas a través de monopolios de trenes como ciertos candidatos, bueno, pues pagan fuerte para que lo pongan arriba en las encuestas. La gran encuesta va a ser el 12 de abril.

Francisco Diez-Canseco dice desconocer a José María Balcázar como presidente. Foto: Congreso.

¿No cree que la gran encuesta será después del primer debate?

Sí, pero estoy preocupado algo así con el debate porque lo he informado que el sistema va a ser que cada candidato es un debate de a tres y pone su propuesta. No hay un debate formal. No hay un cara a cara. Cada uno pone y listo. Es una forma que, por supuesto, va a beneficiar a determinados candidatos inhablantes con mucha plata y que están manejando sus encuestas y tengo la sensación de que ahí están manejando los debates también para no tener que enfrentarse a la realidad que además de inhablantes y de corruptos no tienen capacidad de debate.

¿Las encuestadoras lo contactaron directamente o con un intermediario?

El tema es que se contactan a través de intermediarios. Es decir, que tiran la piedra y esconden la mano solamente para que no se les pueda denunciar.

¿Cuál es la propuesta más importante que tiene que puede garantizar acabar con las extorsiones y la criminalidad?

Hemos planteado primero la creación del Consejo Nacional de Moral Pública que estará integrada por intachables y que serán elegidas por votación popular, cuya primera misión va a ser botar a los corruptos de la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE. Lo segundo es extender el periodo de detención de los delincuentes y capturados en flagrancia de 48 horas a 30 días. En tercer lugar vamos a iniciar una acción decisiva en las escuelas de policías que están también infiltradas por personajes que han sido colocados ahí por las organizaciones criminales y en las cuales se cobra 30 o 40 mil por lo bajo para poder ingresar. Y finalmente vamos a empoderar a los barrios a través de las Juntas Vecinales colocando camaritas en todos los barrios del Perú, poniendo centralitas y les permitan dar la voz a las comisarías.

¿Sus propuestas incluyen la pena de muerte?

Nosotros vamos a retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos porque lamentablemente el pacto de San José ha sido capturado a nivel internacional por la izquierda. Y lo que vamos a hacer es de esta manera restablecer la pena de muerte para tres casos: para los expresidentes corruptos, para los sicarios mayores de edad y para los violadores de menores. En el caso de los expresidentes corruptos nosotros no podemos aplicar esta norma con carácter retroactivo.

Francisco Diez-Canseco plantea que los congresistas cobren su sueldo solo si van al pleno y comisiones. (Foto:GEC)

¿Qué cambio plantea en el Congreso?

La revolución parlamentaria consiste en primer lugar en la revocatoria del mandato. El pueblo lo pone y el pueblo lo saca. En segundo lugar eliminamos el sueldo y se sustituye por una cantidad que se dará según la concurrencia al pleno y a las condiciones de trabajo del Congreso. En tercer lugar se elimina la semana de representación que yo denomino semana de turismo, que va a ser sustituida por la obligación de cada diputado y senador de abrir una oficina al servicio del pueblo que los eligió en la localidad que los eligió , que esté abierta la 24 del día toda la semana. En cuarto lugar se elimina el transfuguismo. Tú entras a un partido te quedas en el partido, si decides retirarte te vas a tu casa tienes la curul y entra el accesitario. Y en quinto lugar eliminamos los siete o ocho asesores que tienen ahora. Yo fui diputado con una secretaria y lo hice muy bien. Ahora lo que vamos a establecer nosotros es un asistente por diputado o por senador, dos asesores por bancada.

¿Plantean reducir ministerios?

La idea es fusionar ministerios no es reducir los servicios del Estado, sino reducir la burocracia. Hoy día el 38% del presupuesto se va en gasto corriente, una cantidad inmensa en un escenario en el cual todos los años se roban unos 25 mil millones de soles en cifras comerciales. Entonces tiene que hacerse una radiografía completa del presupuesto y por supuesto ponerlo al servicio del pueblo.

¿Ministerios como el de la Mujer se fusionarían con el Midis?

Claro, lo cual no significa que vamos a degradar el apoyo que se tiene que dar a la mujer peruana. Lo que queremos es darle mayor eficiencia a las áreas correspondientes y estamos estudiando cómo reducir los ministerios porque yo creo que 19 ministerios son un exceso probablemente lleguemos a una cifra de 10 ministerios. Nuestra propuesta incluye diversos programas como Anemia Cero, Chamba 65 para capacitar a los mayores y buscarles empleos, Chamba Z para la generación Z, por supuesto a hacer una campaña decisiva a través Contigo para las personas con discapacidad que hay 3 millones en Perú totalmente abandonados, ahí en la Cámara de Diputados del partido postula Andrés Bonilla Townsend, un chico maravilloso que tiene enfermedad de Duchenne que no puede levantar los brazos pero sí levanta su voz en defensa de los discapacitados.