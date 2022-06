El expresidente Francisco Sagasti descartó haber mantenido alguna reunión de carácter secreto con el mandatario Pedro Castillo. En diálogo con Radio Santa Rosa, detalló que se ha reunido con el actual jefe de Estado en cinco oportunidades, dos cuando aún era presidente y otras tres durante la nueva gestión de gobierno.

“Es una de las cosas más absurdas y tontas, no hay ninguna reunión secreta ni clandestina en ningún momento en todo momento se han explicado, lo que no puedo hacer es salir en la plaza diciendo que me he reunido con el presidente”, dijo en una entrevista concedida este jueves.

Con relación este encuentro, Sagasti dijo que su ingreso se dio por la residencia debido a que llegó pasadas las nueve de la noche.

“Para que vean que no es secreto, cuando alguien se dirige a la [puerta de] residencia por la calle Loreto, donde está la estación de policía, hay un control que anota quien entra y luego otro que anota la hora de llegada. Llego, entro, me hacen pasar, me reúno con el presidente y le explico todos estos temas”, afirmó.

En cuanto a sus otros encuentros, señaló que se buscó transmitirle su experiencia al mando del país, en cuanto a temas como negociaciones para la compra de vacunas contra el COVID-19, la creación de un nuevo ministerio y temas de política exterior.