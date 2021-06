El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez (APP), rechazó este jueves “de manera categórica” la “injerencia” del presidente Francisco Sagasti respecto de los proyectos de reforma constitucional que el Congreso de la República busca aprobar.

“Como presidente de la Comisión de Constitución es mi deber informar al Congreso de la República que el día de ayer fui citado a Palacio de Gobierno por el Presidente de la República y quiero lamentar y rechazar además de condenar públicamente los adjetivos que ha tenido hacia esta representación nacional el señor presidente de la República, de la cual no recuerda que sigue siendo parte”, señaló durante la sesión del pleno.

“Lamento muchísimo que haya distorsionado el contenido de la reunión”

Ante las declaraciones de Luis Valdez, Francisco Sagasti dio su descargo y comentó que lamenta que se haya distorsionado y mentido sobre la reunión que tuvo con el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento

“Durante 28 años hemos visto cómo se ha reformado la constitución en 24 oportunidades. En la actualidad, lo que se quiere hacer es, por parte del Congreso y, lo peor, por parte del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, cuya obligación es velar por el proceso de reforma de la constitución y el cumplimiento estricto”, comentó Francisco Sagasti

Luego continuó con: “lamento muchísimo que haya distorsionado y mentido a cerca del tono y el contenido de la reunión que tuvimos ayer. Con todo respeto, conociendo a la mayoría de congresista (…) como ustedes saben, jamás en mi vida he utilizado términos peyorativo y tampoco he tenido una aptitud matonesca. lo que he planteado es preocupaciones claras ”.

“Aquí no hay ningún interés de intimidar o cambiar, etcétera, nada ni siquiera que permita el más mínimo resquicio para una acusación constitucional, lo que esto demuestra, y aquí de repente el ladrón cree que todos son de su condición, lo que demuestra es que hay maneras decentes de hacer política y maneras realmente bajas, que son más propias de los bajos fondos que de la majestad del Congreso”, dijo el primer mandatario a la prensa.

