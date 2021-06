El presidente de la República, Francisco Sagasti, afirmó este jueves que según el reporte de las instituciones encargadas del proceso electoral de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, este se llevó a cabo de manera “ordenada, tranquila y sin ningún contratiempo que justifique usar una palabra tan grade como fraude”.

En un pronunciamiento a la prensa, el mandatario pidió “calma” a los simpatizantes de las agrupaciones políticas Fuerza Popular y Perú Libre y que “esperen los resultados” de los comicios.

“Hasta el momento, todo lo que nos reportan las instituciones encargadas del proceso electoral es que ese ha producido de manera ordenada, tranquila y sin ningún contra tiempo que justifique usar una palabra tan grande como fraude y pediría calma a los partidarios de uno y otro contendor de esta segunda vuelta para que esperen los resultados aclarado todo este proceso electoral y cristalizadas las observaciones, impugnaciones, los pedido de nulidad, una vez que tengamos a las personas que ejercerán la Presidencia de la República a partir del 28 de julio, ya podremos estar con mayor tranquilidad”, sostuvo.

Francisco Sagasti informó que a las 4 p.m. sostendrá una reunión con el jefe de la Misión de Observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el excanciller de Paraguay Rubén Ramírez, de quien recibirá un informe que luego compartirá con la ciudadanía.

“Hoy a las 4 p.m. tendré una reunión con el jefe de la Misión de Observadores de la OEA, el excanciller de Paraguay, en la cual espero recibir información y luego la comunicaré a la ciudadanía para poder explicar la forma limpia, tranquila, transparente y sin irregularidades en la cual se ha llevado este proceso de votación”, sostuvo.

Resaltó que no hay “ninguna razón para dejar que este proceso se mancille”, por lo que dijo tener “total confianza” en la “autonomía, independencia y eficiencia de las autoridades electorales”.

“Yo he conversado a lo largo de la preparación del proceso electoral, a lo largo de la conducción de la primera vuelta y, posteriormente, he recibido información de los organismos electorales y de las misiones internacionales de observación y nos han indicado en todo momento de que el proceso ha sido limpio, transparente, que no hay dificultades, pero estaré en mejores condiciones de responder a esto una vez que reciba a las 4 p.m. a la misión observadora de la OEA, que es la más grande de las misiones observadoras y nos entregue su informe, pero no veo ninguna razón para dejar que este proceso se mancille y tengo total confianza en la autonomía, independencia y eficiencia de las autoridades electorales”, refirió.

Finalmente, Sagasti solicitó a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) a que hagan un llamado a la “calma” a sus simpatizantes a fin de que no generen movilizaciones que “obliguen a recortar” el proceso de vacunación contra el COVID-19 en curso.

