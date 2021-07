El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseveró que no es un árbitro en el proceso electoral y que el único ente con esa potestad es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De esta manera, el mandatario respondió a las aseveraciones de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Un presidente no es un árbitro. El JNE es el único que tiene la potestad de definir. Por lo tanto, cualquier intento del Ejecutivo, del presidente, de servir de árbitro estaría fuera de la Constitución y es algo q no nos corresponde ni me corresponde”, afirmó desde Ayacucho.

Keiko Fujimori, este lunes, se refirió a Francisco Sagasti luego que este indicara que los “ningún deportista cuestiona las reglas del deporte o de la competencia luego de perder”. En respuesta, la candidata de Fuerza Popular señaló que “cuando hay dudas en un campeonato, el árbitro va al VAR”, en referencia a su negativa de acoger su pedido de que solicite una auditoría del proceso electoral.

“Las autoridades electorales son autónomas, el Gobierno no interfiere ni da ningún punto de vista de un proceso electoral que se ha llevado a cabo de acuerdo a las reglas establecidas con la supervisión de organismos internacionales. No corresponde al Ejecutivo emitir ninguna opinión sobre la decisión que eventualmente tomará el JNE ni cuando lo haga”, comentó el presidente.

El jefe de Estado consideró que su mensaje sobre los deportistas fue claro y que fue entendido por todos como una lección que se debe poder aplicar “en todos los aspectos de la vida”.

“Mi comentario de ayer creo que lo entendieron todos y con el trabajo de nuestro equipo de fútbol ayer en la noche, todos fuimos testigos del extraordinario esfuerzo. [...] Perdimos por la mínima diferencia. A ese tipo de situaciones me refiero. Deportistas como nuestra selección nos enseñan a perder con gracia, a ganar con humildad y ese es algo que debe aplicarse en todo los aspectos de la vida peruana”, aseveró.

La tarde de ayer, Fujimori Higuchi consideró que el mandatario “decidió ponerse la camiseta de Perú Libre” al no aceptar su pedido para que solicite una auditoría internacional a la segunda vuelta electoral.

“Él [Francisco Sagasti], tranquilamente, en un rol que pudo ser de árbitro, pudo pedir una auditoría, pero lamentablemente, en vez de hacer el rol de árbitro, decidió ponerse la camiseta de Perú Libre y eso es muy lamentable”, manifestó.

Violeta Bermúdez también respondió

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseveró que “el árbitro de un proceso electoral, la autoridad electoral, como lo dice la Constitución, es el Jurado Nacional de Elecciones”, en declaraciones este lunes a RPP.

“En la hipótesis de que interviniera el presidente, ahí se estaría rompiendo la neutralidad, ya no habría árbitro”, manifestó.

“La ciudadanía tiene que saber que la autoridad máxima en todo proceso electoral es el Jurado Nacional de Elecciones y la Constitución dice claramente que al presidente de la República le corresponde cumplir y hacer cumplir las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, no subrogarse a la autoridad electoral”, precisó la primera ministra como respuesta al pronunciamiento de Keiko Fujimori.