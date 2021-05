La posibilidad de que el presidente de la República, Francisco Sagasti recurra al Tribunal Constitucional (TC) por la norma -aprobada por insistencia- que permite el retiro de aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ha generado una nueva pugna entre el Ejecutivo y el Congreso.

Y es que en la sesión plenaria del último jueves, cuatro legisladores señalaron que presentarían una moción de censura contra el jefe de Estado en caso este recurriese al ente constitucional.

Los que se pronunciaron en ese sentido fueron los legisladores José Vega (Unión por el Perú), Wilmer Bajonero (Acción Popular), César Gonzales (Descentralización Democrática) y Cecilia García (Podemos Perú).

Sobre esta iniciativa, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló que perjudica la jubilación de los aportantes al Sistema Privado de Pensiones y que dichos ahorros son intangibles.

CHANTAJISTAS. Ante esta arremetida, el presidente Francisco Sagasti reaccionó con indignación y lanzó una de sus frases más confrontacionales de su gestión.

“Lo que debe quedar muy claro es que el Perú no está para experimentos y no está para mayor inestabilidad. Nosotros respetamos a la gran mayoría de congresistas que de buena fe han venido trabajando en hacer proyectos de ley, declaraciones y trabajar con el Ejecutivo, pero hay un puñado, unos tres, cuatro, cinco congresistas que parece que en vez de ser congresistas, son chantajistas y que le plantean al Ejecutivo que si no hacemos eso, te vacamos”, respondió el mandatario.

Sagasti respondió así en una conferencia de prensa, tras visitar el Laboratorio de Biomedicina del Instituto Nacional de Salud (INS) ubicado en el distrito de Chorrillos

Allí, Sagasti explicó, no obstante, que las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo son muy buenas.

“Estamos conversando continuamente con la Mesa Directiva (...) . Yo he invitado a todos los voceros de los partidos políticos a conversar conmigo a Palacio. Acudieron todos (los dirigentes) de los 9 partidos que estaban en el Congreso cuando hicimos esa invitación, menos dos y curiosamente algunos de los congresistas de esas dos facciones que no quisieron conversar”, manifestó.

ANÁLISIS. Respecto a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por la norma que permite el retiro de 17,600 soles de las AFP, Sagasti expresó que eso está evaluación.

“Lo que haremos es tomarnos nuestro tiempo, analizaremos al detalle la ley que se ha pasado por insistencia y en el momento oportuno el Poder Ejecutivo dará su opinión sobre el caso”, sostuvo.

En esa línea, dijo que lo mejor es que el Gobierno evalúe la norma con “con tranquilidad y sin apuro”.

En otro momento, el presidente explicó que la citada norma ayuda a un número muy pequeño de ciudadanos en comparación a la mayoría de peruanos que sufren por la pandemia.

“Pero a ese número también queremos prestarle atención. Por eso estamos viendo la conveniencia y ver qué efectos negativos podría tener. Cualquier persona sabe que si se saca una cantidad muy grande de dinero en tan poco tiempo, se puede producir un poco de disturbio en lo que es la estabilidad financiera”, resaltó.

RESPALDO. Al consultársele sobre el tema, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, respaldó al presidente Sagasti y lamentó que algunos legisladores busquen censurarlo.

“La amenaza política es absurda. No hay ninguna razón y sería completamente ilógico que a estas alturas se pretenda censurar al presidente de la República por hacer algo que es absolutamente legal”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, Ugarte dijo que la posición de los cuatro legisladores no son aceptables y que la opinión pública sabe que el Gobierno “está haciendo lo correcto”.

Luego, expresó que, en caso el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional, será esta entidad la que finalmente determine la constitucionalidad del retiro de aportes de las AFP.

El que también respaldó a Sagasti fue la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Yo rechazo la posibilidad de que al presidente (Francisco Sagasti) se le censure o se le vaque. Faltan pocas semanas para el proceso electoral, para un cambio de gobierno y celebrar el Bicentenario. Creo que todos tenemos que actuar con muchísima responsabilidad en medio de la pandemia”, dijo.

RENUENTES. En respuesta a Sagasti, uno de los promotes de su censura, José Vega (Unión por el Perú), señaló que no le “temblará la mano” para presentar la moción en su contra.

“Es nuestro derecho como legisladores. La Constitución y el reglamento del Congreso nos ampara”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el mandatario busca llevar la norma sobre las AFP al Tribunal Constitucional debido a que no le interesan los trabajadores que necesitan su dinero.

“Hay mucha gente que necesita su dinero por la emergencia nacional, pero vemos que al presidente Sagasti solo le interesa defender los intereses económicos de las AFP”, indicó.

Finalmente, Vega exhortó al jefe de Estado a que reflexione antes de que tome una postura sobre la norma en cuestión.

“Ese dinero es de los trabajadores, no es del Estado ni es un bono que se le está entregando. Por eso, le pido al presidente que reflexione”, sostuvo.

En contraste, desde las bancadas del Partido Morado, Frente Amplio, Somos Perú y Alianza para el Progreso, indicaron que no respaldarían una eventual censura contra Sagasti.

Por ejemplo, el vocero alterno del Partido Morado, Gino Costa, señaló que es irresponsable que algunos legisladores amenacen así al presidente Sagasti .

“Tendrá que discutirse en el Consejo de Ministros y ahí se optará por una decisión, si conviene o y si es pertinente ir al Tribunal Constitucional, pero eso es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. No podemos ser tan irresponsables en medio de la tragedia que vivimos”, señaló. Asimismo, Costa recordó que Sagasti estuvo a favor de la devolución de aportes de las AFP cuando fue legislador y que no tiene ningún interés en proteger a ese grupo económico.

Nota de impreso, página 2 y 3