El fundador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Primero La Gente, Marco Zevallos, anunció este martes que su partido renunció a la franja electoral contratada con la empresa Abra Producciones SAC, razón social del canal Nativa Televisión. La decisión fue tomada tras detectar un conflicto de interés vinculado a Miguel del Castillo Reyes, uno de los fundadores de la agrupación.

“Nosotros hemos detectado un conflicto de interés. Al momento en el cual lo detectamos, concurrimos a [la] ONPE, hicimos las gestiones que había que hacer, hemos renunciado a la franja que correspondía al medio que estaba vinculado a este señor”, señaló Zevallos en RPP.​

Direccionamiento de fondos

El líder partidario calificó como “absolutamente indignante” las presuntas irregularidades detectadas en el uso de la franja electoral. Precisó que entre el 25% y el 30% del total de la franja asignada a su partido fue direccionada a la empresa vinculada con Del Castillo.

“Nosotros hemos renunciado en estricto a la franja que corresponde a esa empresa, porque nos parece indigno, antiético, no corresponde [y] ensucia el proceso electoral. Hemos dicho: ‘renunciamos de plano a ese tema’. Y hemos pedido que se evalúen los mecanismos legales para que ese dinero no le sea transferido a esta empresa”, indicó.​

Zevallos admitió que la selección de medios fue delegada a Del Castillo debido a su supuesta experiencia en el área, pero que este “vulneró la confianza” depositada en él.​

“Ese tema específico de seleccionar se le delegó al señor del Castillo, en teoría, en atención a su experiencia, vinculados a este ítem. [Él] ha vulnerado la confianza que se le dio y por eso hemos tomado las acciones que hemos tomado. Más aún estamos tramitando ante ONPE, aun cuando sabemos que el marco legal es complicado, para que no se suscriba el contrato que ellos tengan con esta empresa”, sostuvo.​

El fundador del partido fue enfático al aceptar la responsabilidad política.

“Nosotros reconocemos absolutamente la responsabilidad política que nos toca de haber confiado en una persona que ha traicionado nuestra confianza”, expresó.

Solicitud a la ONPE

Zevallos manifestó que corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales evaluar los mecanismos legales para que no se suscriba el contrato entre Abra Producciones y el ente electoral. Consultado sobre si el dinero ya fue desembolsado, indicó: “Entendemos que no, porque -en realidad- nosotros como partido no tenemos intervención tampoco en ese tema. Nosotros le hemos solicitado a ONPE que evalúe los mecanismos legales para que, con la información que hemos brindado, no se suscriba el contrato con esa empresa”.​

Miguel del Castillo Reyes renunció previamente a su candidatura a diputado por Lima Metropolitana en medio del escándalo. Otros partidos como Todos por el Perú y Orden también renunciaron a sus espacios en Nativa Televisión tras conocerse las irregularidades.