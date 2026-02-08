Cuestionada por el mal uso que habrían hecho de ella los partidos, la franja electoral se podrá empezar a difundir en medios de televisión y plataformas digitales elegidos por cada agrupación política desde el miércoles 11 de febrero hasta el 9 de abril.

SELECCIÓN

Cabe precisar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) distribuyó 80 millones de soles para el financiamiento de la franja electoral de las 38 agrupaciones políticas habilitadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dichas organizaciones tuvieron plazo, del 2 al 16 de enero, para seleccionar a los proveedores de los medios que emitirán sus propuestas electorales.

“Son ellos los responsables tanto de la selección de los espacios como de la producción de los spots que serán emitidos”, señaló un reciente comunicado de la ONPE.

Asimismo, del 12 al 20 de enero, los audios, spots de videos y/o reels que se transmitirán fueron remitidos a la ONPE para su evaluación y aprobación.

RESPONSABILIDAD

Karina Rivera, técnica de la Supervisión de fondos partidarios de la ONPE, se pronunció sobre la cuestionada selección de Nativa TV, canal vinculado al exaspirante a diputado y fundador de País Para Todos, Miguel del Castillo, como medio para difundir la franja electoral de seis agrupaciones.

“Las organizaciones políticas tienen la total libertad para elegir el medio tradicional, radio, televisión, así como redes sociales, sin ningún tipo de restricción”, expresó en RPP.

La funcionaria precisó que, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), a la ONPE no le corresponde fiscalizar a qué medio destina cada partido los fondos para la emisión de su franja electoral y que cualquier irregularidad debe ser evaluada en una instancia judicial.

Entre tanto, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, señaló a El Comercio que la investigación sobre este tema se iniciará la próxima semana con el caso de Nativa TV.