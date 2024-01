Después de evadir a la justicia por casi dos años, Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, se entregó el domingo a las 23:30 horas en la ciudad de Desaguadero, Puno, para cumplir los 24 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por el caso Puente Tarata.

La aparición del “sobrinísimo” sucede un día después de que su tío, el exmandatario preso en el penal de Barbadillo, enviara un mensaje a los prófugos de su gestión a través de sus redes sociales.

“Nunca lideré ni fui parte de una organización criminal. El tiempo nos está dando la razón. Por ello, pido a aquellos que se encuentran en la clandestinidad a que enfrentemos sin temor las investigaciones del Ministerio Público, porque la verdad nos hará libres”, escribió Castillo Terrones.

De acuerdo con la tesis fiscal, Fray Vásquez fue parte del brazo operativo de la red criminal que habría liderado su tío, organización que entregaba obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a cambio de sobornos.

LOS HECHOS

La mañana de ayer, la cuenta oficial del Ministerio Público informó que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), integrado por fiscales y policías, “logró la entrega” de Fray Vásquez en Puno.

Las primeras imágenes mostraban al investigado acompañado de cuatro policías, entre ellos el coronel PNP Harvey Colchado.

A las 7:45 horas, abordó un avión de la Policía para ser trasladado a Lima, punto al que llegó al promediar las 10:45 horas.

Fray bajó del avión con mascarilla, una casaca azul, un gorro marrón y con marrocas cubiertas por una casaca.

Inmediatamente subió a una camioneta para ser llevado a las instalaciones de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) ubicado en la avenida España, en el Centro de Lima.

En tanto, en la Dirección de la Policía Aérea en el Callao se quedó el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria.

Él breves declaraciones a los periodistas, destacó que cada institución del Estado hace más efectivo su trabajo “cuando lo hace de manera coordinada”.

“Una vez más se evidencia un trabajo profesional coordinado. Se pone a derecho la persona más buscada, con más de 500 días que ha estado oculto de la justicia”, refirió.

El alto mando policial estuvo acompañado de la coordinadora del Eficcop la fiscal Marita Barreto, así como del coronel PNP Harvey Colchado.

En la tarde, un grupo de simpatizantes llegó a los exteriores de la Diviac con carteles en mano bajo el lema de “Fray inocente”, además, tuvieron un altercado con la prensa que estaba presente en el lugar.

Un grupo de simpatizantes de Fray Vásquez llegó a los exteriores de la Diviac. (Foto: Julio Reaño / GEC)

Por la noche, Fray fue trasladado a la sede Carlos Zavala de la Corte Superior Nacional para pasar por el control de identidad.

El juez Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, fue el encargado de dirigir la audiencia.

Al finalizar, el “sobrinísimo” fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial ubicada en la avenida Mariscal Cáceres en el Centro de Lima.

Permanecerá allí hasta que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) defina en qué penal de la capital cumplirá su prisión preventiva.

El comandante general PNP Víctor Zanabria, la fiscal Marita Barreto y el coronel PNP Harvey Colchado estuvieron en la entrega de Fray Vásquez. (Foto: Julio Reaño/GEC)

FACTOR COLCHADO

Más tarde, el comandante general Víctor Zanabria reconoció el papel que tuvo el coronel PNP Harvey Colchado en la entrega del “sobrinísimo”.

“Sí, hubo coordinación entre Fray y Colchado”, dijo.

En diálogo con RPP, Zanabria relató que ubicaron a Fray hace seis o siete meses, aunque este se movilizaba constantemente. Sin embargo, eso no impidió el inicio de las negociaciones con la defensa legal del prófugo.

“Es todo un procedimiento legal. La fiscal encargada del caso es la que toma conocimiento e inicia la negociación de cómo va a ser la colaboración eficaz”, indicó.

Por su parte, Iván Ramírez, abogado de Fray Vásquez, dijo a medios radiales que él no formó parte de las negociaciones.

“Es una decisión personal. Fray quiso entregarse antes, porque el coronel Colchado le dijo que ´sino se entregaba sacaban a la fiscal Marita Barreto, pero si lo hacía iban a tener resultados´, le dijeron que lo iban a apoyar”, afirmó.

El letrado explicó que el coronel Harvey Colchado estuvo en comunicación con su patrocinado a través de un tercero, le ofreció “apoyarlo”.

“Yo no entendía cuál iba a ser el apoyo, la verdad que ha sido una decisión bastante apresurada”, sostuvo.

“El señor (Fray) ha tomado una decisión personal de entregarse ante las autoridades. Tampoco ha sido un trabajo de inteligencia de la Policía, menos del Ministerio Público. Tengo conocimiento que ha habido comunicaciones con el señor Colchado. Pero, más allá de eso, que haya habido un trabajo eficiente de la Eficcop, de la PNP, eso no es cierto”, agregó.

Además, Ramírez consideró que la decisión que tomó Fray Vásquez de entregarse a la justicia lo llevará al penal.

Sin embargo, descartó abandonar a su patrocinado, con el que no se comunica hace un mes.

“Quiero aclarar que la entrega del señor Fray Vásquez no ha sido una decisión o estrategia jurídica por parte del abogado. Es una decisión personal. Si él decide retirarme de su defensa, lo hará, porque está en todo su derecho. Y yo aceptaré. Pero yo no abandono a las personas cuando caen detenidas o en una situación complicada. No voy a abandonar el barco, porque no voy a ser como los abogados que abandonaron a Castillo. Pero si me saca, me sacará”, aseveró.

Fray Vásquez Castillo se encontraba prófugo de la justicia desde abril de 2022, cuando se ordenó 36 meses de prisión preventiva en su contra. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

IMPUTACIONES

La Fiscalía investiga a Fray Vásquez de 34 años por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada en la modalidad de organización criminal y tráfico de influencias, por el caso Puente Tarata.

El caso se sustenta en el contrato que ganó el consorcio Puente Tarata III en la región San Martín por un proyecto valorizado en alrededor de 232.5 millones de soles.

La tesis fiscal sostiene que Fray Vásquez se encargaba de realizar coordinaciones para adjudicar obras públicas de manera ilegal.

Se le atribuye el haber concretado reuniones con los representantes de las empresas ganadoras de las licitaciones con su tío, el expresidente Castillo Terrones.

Cabe precisar que el “sobrinísimo” también es investigado en el caso Gabinete en la sombra.