El Despacho Presidencial designó a Fredy Hernán Hinojosa Angulo, exvocero presidencial, como nuevo jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, en reemplazo de Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La disposición fue oficializada mediante resolución de la Oficina General de Recursos Humanos, firmada por Yazmin Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo, y tiene eficacia anticipada desde este 25 de agosto.

Funciones y relevancia del cargo

La Oficina de Monitoreo Intergubernamental, órgano dependiente de la Secretaría General del Despacho Presidencial, es responsable de tramitar y organizar la información sectorial relevante del Poder Ejecutivo, además de facilitar la coordinación y articulación de políticas públicas a nivel nacional.

Con la salida de Santiváñez, hoy ministro de Justicia, el Ejecutivo designa a Hinojosa Angulo.

Publicación y formalidades

La resolución ordena remitir copia del documento al funcionario designado y a la Secretaría General para los fines correspondientes. Asimismo, dispone que la Oficina de Tecnologías de la Información publique la medida en el portal institucional del Despacho Presidencial en un plazo de un día hábil.

De esta manera, el Ejecutivo reafirma la importancia de este despacho en el seguimiento y coordinación de la gestión intergubernamental, ahora bajo el liderazgo de Fredy Hinojosa Angulo.