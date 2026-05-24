Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, negó que la salida del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 haya sido producto de una conspiración política o judicial impulsada por su partido.

Durante una actividad en San Juan de Lurigancho, sostuvo que la caída del exmandatario respondió a las denuncias de corrupción y al intento de quebrar el orden constitucional.

La lideresa fujimorista afirmó que lo ocurrido fue “una reacción de toda la sociedad civil”, en referencia a las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción vinculados al entorno de Castillo y a los hechos registrados tras su intento de golpe de Estado. Sus declaraciones se producen luego de que Miguel Torres, candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, señalara que la salida de Castillo fue resultado de una “suma de esfuerzos” desde diversas instituciones.

Fujimori también responsabilizó a los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte por la actual crisis de inseguridad ciudadana. Según indicó, la falta de acción de las autoridades permitió el avance de la delincuencia y las extorsiones en el país.

En materia electoral, la candidata saludó la decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de permitir que personeros y observadores graben el proceso de escrutinio durante la segunda vuelta presidencial. Consideró que esta medida contribuirá a reforzar la transparencia de los comicios.

Finalmente, Keiko Fujimori agradeció el respaldo de dirigentes y ciudadanos de otras agrupaciones políticas, y adelantó que en las próximas horas dará a conocer a los integrantes de su equipo técnico de cara al balotaje del próximo 7 de junio.