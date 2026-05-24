La candidata presidencial responsabilizó a los últimos gobiernos por la crisis de inseguridad.
La candidata presidencial responsabilizó a los últimos gobiernos por la crisis de inseguridad.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, negó que la salida del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 haya sido producto de una conspiración política o judicial impulsada por su partido.

Durante una actividad en San Juan de Lurigancho, sostuvo que la caída del exmandatario respondió a las denuncias de corrupción y al intento de quebrar el orden constitucional.

La lideresa fujimorista afirmó que lo ocurrido fue “una reacción de toda la sociedad civil”, en referencia a las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción vinculados al entorno de Castillo y a los hechos registrados tras su intento de golpe de Estado. Sus declaraciones se producen luego de que Miguel Torres, candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, señalara que la salida de Castillo fue resultado de una “suma de esfuerzos” desde diversas instituciones.

Fujimori también responsabilizó a los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte por la actual crisis de inseguridad ciudadana. Según indicó, la falta de acción de las autoridades permitió el avance de la delincuencia y las extorsiones en el país.

En materia electoral, la candidata saludó la decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de permitir que personeros y observadores graben el proceso de escrutinio durante la segunda vuelta presidencial. Consideró que esta medida contribuirá a reforzar la transparencia de los comicios.

Finalmente, Keiko Fujimori agradeció el respaldo de dirigentes y ciudadanos de otras agrupaciones políticas, y adelantó que en las próximas horas dará a conocer a los integrantes de su equipo técnico de cara al balotaje del próximo 7 de junio.

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