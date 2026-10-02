La bancada de Fuerza Popular consideró un avance el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. Sin embargo, señaló que el texto aún no contempla todas las medidas que considera necesarias para enfrentar la inseguridad y atender el fenómeno El Niño.

A través de un pronunciamiento difundido este viernes 2 de octubre, el grupo parlamentario reconoció el trabajo de las bancadas que permitieron aprobar el dictamen tras las diferencias registradas en la comisión. El documento contempla otorgar facultades al Ejecutivo por 90 días y concentra la delegación en seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño.

Fuerza Popular adelantó que buscará incorporar nuevas disposiciones durante el debate en el Pleno. Entre sus propuestas figuran regular el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, actualizar las reglas sobre el uso de la fuerza y establecer una clasificación para determinadas organizaciones criminales como terroristas.

La bancada también plantea reformar el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. En cuanto al fenómeno El Niño, informó que coordinará con otros grupos parlamentarios para plantear medidas adicionales.

El dictamen deberá pasar al Pleno de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite. De acuerdo con la agrupación política, la ciudadanía tiene derecho a vivir sin miedo y la criminalidad debe combatirse con todas las herramientas democráticas disponibles.