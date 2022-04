Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requiriera el Estado peruano suspender la ejecución del fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la libertad del expresidente Alberto Fujimori, la bancada Fuerza Popular emitió ayer un comunicado para rechazar lo dispuesto por el organismo supranacional.

“Consideramos que esta disposición de este ente internacional no solo atenta contra la vida del presidente Fujimori sino también propugna el quiebre del Estado de Derecho, toda vez que no hay motivación alguna en los documentos que se han hecho públicos que justifiquen que no se deba cumplir el fallo de nuestro Tribunal Constitucional y, por ende, liberar al presidente Fujimori”, señala el pronunciamiento.

Fuerza Popular rechaza decisión de Corte IDH sobre expresidente Alberto Fujimori

El comunicado recuerda que, en 2018, la Corte IDH ordenó a la justicia constitucional debía pronunciarse sobre la legalidad del beneficio concedido a Fujimori.

“Cumpliendo por lo señalado por la Corte, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del indulto otorgado y sentenció que el indulto es válido y, por ende, dispuso su restitución y la consecuente excarcelación de nuestro líder fundador”, señala el comunicado.

Añadió que el organismo internacional “se mueve por intereses ideológicos”.

AUDIENCIA. El abogado del expresidente Alberto Fujimori, César Nakazaki, explicó que hoy la Corte IDH revisará la solicitud de medidas provisionales por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Detalló que, para dicha sesión, las partes involucradas participarán de la audiencia. Luego, el 6 de abril, la Corte IDH programó otra sesión en donde verá el caso de fondo: el cumplimiento de las sentencias en donde halló responsable al Estado por ambos casos, en 2001.

Nakazaki descartó que su patrocinado sea liberado antes de esta fecha.

El abogado constitucionalista Domingo García Belaúnde señaló que “no ocurre nada” si el Estado peruano, a través de sus instituciones, “no obedece a la Corte IDH y acata la decisión del TC.

“Es solo un tema de imagen. La Corte IDH no tiene facultades. Sus sanciones son solo declarativas”, sostuvo el abogado a esta publicación.