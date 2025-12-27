Un recurso legal presentado ante el Jurado Electoral Especial busca invalidar la totalidad de la lista senatorial de Fuerza Popular para las elecciones generales de 2026. El candidato presidencial Carlos Jaico, de Perú Moderno, impugnó específicamente la inscripción del general en retiro César Augusto Astudillo Salcedo.​

La tacha sostiene que el estatuto del partido fujimorista autoriza a su lideresa a designar candidatos, pero no le confiere atribuciones para determinar su posición en la lista electoral. Según el argumento legal, la ubicación de Astudillo en el quinto lugar habría sido decidida por una instancia sin facultades para hacerlo.​

¿Qué fundamentos presentó?

El recurso caracteriza esta situación como una violación a la Ley de Organizaciones Políticas y a las normativas del Jurado Nacional de Elecciones. El aspirante a la presidencia, señala que la designación del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respondió únicamente a la necesidad de completar la nómina.​

El documento advierte que otros candidatos invitados en la lista enfrentan la misma irregularidad jurídica. Por esta razón, califica la nómina como incompleta al incumplir las normas de democracia interna, defecto que el reglamento de inscripción considera imposible de subsanar.​

Plazos y procedimiento

La tacha fue interpuesta dentro del plazo legal de tres días calendario posterior a la publicación de candidaturas, derecho que asiste a cualquier ciudadano con capacidad civil. El JEE notificará al personero legal de Fuerza Popular, quien dispondrá de un día para presentar su defensa.​

El órgano electoral tiene tres días calendario para emitir una resolución, decisión que puede ser apelada ante el pleno del JNE. El cronograma establece que el 14 de marzo de 2026 es la fecha límite para que todas las listas queden inscritas definitivamente