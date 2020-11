El partido Fuerza Popular emitió esta tarde un comunicado en el cual rechazó los actos vandálicos que se cometieron esta madrugada contra los murales y otros homenajes que se encontraban en la vía pública a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fallecieron durante las protestas del 14 de noviembre. Esto, a pesar de que se usó un vehículo de una militante del partido fujimorista.

“Ante los hechos suscitados en la madrugada de hoy, donde se muestra un vandalismo inaceptable contra los murales de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, Fuerza Popular rechaza dichos actos contra la memoria de estos jóvenes fallecidos”, se lee en el documento difundido por redes sociales.

Testigos y cámaras de seguridad captaron videos difundidos por Canal N en los cuales se pudo apreciar que los autores de los ataques contra estos homenajes se transportaron en un vehículo de placa BDV709.

#COMUNICADO: Fuerza Popular deslinda totalmente con los actos violentos del grupo “La Resistencia”. pic.twitter.com/8o3yh488NJ — Partido Político Fuerza Popular 🇵🇪 (@PFuerzaPopular) November 25, 2020

Este carro, según el portal de Sunarp, es de propiedad de Lucila del Pilar Olivos Portuguez, quien figura como militante del partido Fuerza Popular desde el 2010 según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Desconocidos retiran recuerdos de la Av. Abancay en homenaje a Inti Sotelo y Jack Pintado

Propietaria del vehículo es militante de Fuerza Popular. (ROP)

Fuerza Popular atribuyó estos actos cometidos esta madrugada a un grupo denominado como “La Resistencia”.

“Fuerza Popular reitera que rechaza y no avala ninguna práctica del grupo La Resistencia, quienes no pertenecen a nuestro partido. De comprobarse que algún miembro de dicho grupo sigue afiliado a Fuerza Popular, será expulsado de inmediato, porque no compartimos y condenamos sus actos radicales y violentos”, señaló la agrupación política.

Este comunicado fue emitido al mismo tiempo que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, terminaba una reunión con el presidente de la República, Francisco Sagasti, como parte de una ronda de diálogo entre el Ejecutivo y los líderes de diversos partidos políticos.

