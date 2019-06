Fuerza Popular no considera que juez Aldo Figueroa deba inhibirse en el caso Keiko (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la difusión de nuevos audios por un programa periodístico que dan cuenta de la cercanía entre el hoy preso exjuez Walter Ríos y el juez supremo Aldo Figueroa; se abre una vez más el debate sobre si este último debe inhibirse por formar parte de la Sala que resolverá la casación de Keiko Fujimori.

Al respecto, Alejandra Aramayo (FP) señaló que lo más preocupante para ella es la "manipulación" sobre los audios difundidos.

"Es preocupante la manipulación de los audios al soltarlos. Creo que la Sala ya se pronunció", sostuvo.

Además, exhortó a quien tiene los audios a tener cuidado con la información porque esta puede ser "tendenciosa".

En tanto, su colega Karina Beteta (FP) dijo que le preocupa la persecución contra Keiko Fujimori. "Qué raro, ahora que empieza la casación salen estos audios", expresó.

En otro momento, calificó de "cargamontón" los cuestiones hacia el proceso que sigue la lideresa del partido "naranja".

"El problema no es si se inhibe o no, eso le corresponde al Poder Judicial. Me preocupa cómo pretenden vincular al partido de Fuerza Popular con estos audios", comentó.

Congresista de Nuevo Perú

A su turno, Alberto Quintanilla (NP) indicó que esto genera muchas suspicacias y que lo que corresponde es que Aldo Figueroa se inhiba de ver la situación de Keiko Fujimori.