No van. El vocero de la bancada de Fuerza Popular (FP), Hernando Guerra García, adelantó que dicha agrupación no acudirá a una eventual reunión con el premier, Guido Bellido, como parte de la ronda de diálogo iniciada por el Gobierno. No obstante, admitió que hasta el momento no han recibido una invitación.

Motivos. “Nuestra posición ha sido bien clara, para nosotros este es un Gabinete que innecesariamente pone al país en una confrontación, nuevamente con un presidente del Consejo de Ministros altamente cuestionado (...) Nosotros, así recibamos una invitación, que no hemos recibido hasta ahora, no acudiremos”, manifestó el portavoz ‘naranja’.

Desde los exteriores del Palacio Legislativo, agregó que como bancada no les parece oportuno “conversar” con quienes no han deslindado del terrorismo y tienen diversos cuestionamientos.

Sobre el tema, Guerra García refirió que el primer ministro no ha deslindado con el terrorismo y que la posición de Fuerza Popular es que “con el terrorismo no se negocia”.

“Él no ha hecho ningún deslinde hasta el día de hoy sobre lo que es el terrorismo, se ha sacado un comunicado que no está firmado. Para nosotros el gabinete Bellido es un gabinete fallido”, remarcó.

En esa línea, dijo esperar que el presidente Pedro Castillo, reflexione sobre las designaciones ministeriales.

Rechazo

La congresista Susel Paredes (Partido Moraddo) también adelantó que no le daría la confianza al nuevo Gabinete.

