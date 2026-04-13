El partido Fuerza Popular expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para atender las incidencias registradas durante la jornada electoral y garantizar el derecho al sufragio.

Entre las medidas de la autoridad electoral estuvo ampliar las Elecciones Generales 2026 a este lunes 13 de abril en las 211 mesas en Lima Metropolitana, situadas en 13 locales de votación que no habían sido instaladas este domingo 12 de abril.

Al respecto, el candidato a la segunda vicepresidencia por el partido naranja, Miguel Torres, saludó esta decisión inédita del JNE; sin embargo, agregó que no es posible solucionar por completo el “daño” que se ha reportado en los diferentes establecimientos, dejando a miles sin ejercer su derecho ciudadano.

“Levantamos nuestra voz de protesta porque estamos hablando de un derecho constitucional fundamental de las personas: su derecho a elegir”, mencionó Miguel Torres.

Ante las situaciones observadas, Torres sostuvo que Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), “debería dar un paso al costado” y abstenerse de participar en la segunda vuelta para evitar repetir estas incidencias.

De cara a una eventual segunda vuelta, Torres anunció que buscarán todas las alianzas que correspondan con quienes quieran sumarse a su propuesta de orden, recuperando las calles, la economía y el Estado.