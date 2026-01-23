Fuerza Popular se pronunció sobre la situación de José Jerí y señaló que no se sumará “al coro desestabilizador”; no obstante, advirtió que, de presentarse en el futuro algún hecho que “haga insostenible la permanencia” del presidente, harán “lo que corresponda en ese momento”.

“No hacemos especulación electoral. Por eso, no vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre (…) Sin embargo, dejamos constancia de que, si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente Jerí, con la misma responsabilidad y sin cálculos, haremos lo que corresponda en ese momento”, manifestaron en el comunicado.

Sustentaron su posición al señalar que “el Perú nos pide madurez política, no cálculo electoral”. “Apostamos por el orden, no por el caos”, agregaron.

El comunicado también indicó que las explicaciones brindadas por Jerí “siguen generando dudas sobre su actuación, las visitas a determinados locales y lo que realmente ocurrió”.

En ese sentido, señalaron que “las investigaciones deben continuar, tanto en el Congreso como en el Ministerio Público”.

El Perú nos pide orden y madurez política pic.twitter.com/0IrgiGygsm — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) January 22, 2026

José Jerí afirma que difusión de videos con empresarios chinos busca afectar operativos en penales

El presidente José Jerí sostuvo que espera la difusión de más videos de sus reuniones con empresarios chinos para “comprobar y tener muchos más indicios de quiénes están atrás de ello”.

Según explicó el mandatario, su intención es identificar “cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo” y relacionó estas filtraciones con la presunta influencia de criminales internos que tienen contactos fuera de los penales donde se realizan operativos y requisas.

“Vuelvo a decir, a mí cada vez me queda mucho más claro que los que están en los penales y que tienen amistades afuera, tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales. Hay un interés lógico en ello”, enfatizó el mandatario, reiterando que “no ha habido contenido ilícito” en sus reuniones con los empresarios.

Jerí denunció que miembros de su equipo han recibido amenazas por enfrentar a bandas criminales que extorsionan a transportistas.

“Un integrante de mi equipo fue amenazada y me mandaron un mensaje que no siguiera protegiendo o cuidando a los transportistas, que son de ellos y como son de ellos no deberíamos seguir actuando para enfrentar a esas bandas criminales”, explicó, detallando que otros miembros del equipo recibieron mensajes similares.