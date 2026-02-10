El partido Fuerza Popular pidió al Poder Judicial anular la resolución que lo incorpora “como persona jurídica” en el proceso penal contra su exsecretario general, Joaquín Ramírez, y otras personas, por el caso Alas Peruanas.

Según información de RPP, mediante su defensa legal, Fuerza Popular presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida por la jueza Margarita Salcedo el 15 de diciembre de 2025, en la que declaró “fundado” el requerimiento de la Fiscalía contra el Lavado de Activos, presentado el 30 de abril de 2025, para incorporar al partido como persona jurídica en este proceso penal.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivos, objetivos y formales establecidos en el Código Procesal Penal, la magistrada resolvió el pasado 27 de enero “conceder” el recurso de apelación y remitirlo a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. De ser admitido a trámite, esta instancia deberá convocar a una audiencia virtual para evaluar el caso con la participación de las partes procesales involucradas y emitir una decisión final en los próximos días.

En la audiencia judicial previa, la defensa de Fuerza Popular pidió declarar “improcedente” la incorporación del partido en el proceso penal, alegando falta de imputación válida y señalando que las seis versiones defectuosas del Ministerio Público impiden establecer si la agrupación habría favorecido o encubierto lavado de activos.

La defensa agregó que el plazo de la investigación preparatoria sobre dicho caso venció el 5 de mayo de 2025, por lo que sostiene que ninguna persona jurídica ni natural puede ejercer adecuadamente el derecho a la defensa y a la igualdad si la incorporación se autoriza posteriormente. Además, resaltó que existió tiempo suficiente para hacerlo oportunamente, pero no se ejecutó.

Sin embargo, la jueza Margarita Salcedo declaró “infundada” la oposición presentada por la defensa de Fuerza Popular, al constatar que el representante del Ministerio Público solicitó la incorporación del partido como persona jurídica el 30 de abril de 2025, dentro de la etapa procesal correspondiente. La magistrada precisó que esta solicitud no pudo tramitarse oportunamente debido a las recusaciones reiteradas contra jueces planteadas por los investigados en el caso.

En su resolución del 15 de diciembre de 2025, a la que accedió RPP, la magistrada precisó que en este caso el Ministerio Público cumplió con los presupuestos establecidos para que su requerimiento sea admitido dentro del proceso penal.

Según la tesis fiscal, e investiga una presunta organización criminal dentro de Fuerza Popular, que habría buscado obtener poder político mediante aportes ilícitos, incluyendo los provenientes de las empresas de Joaquín Ramírez y sus actos comerciales ilícitos con la Universidad Alas Peruanas, entre otros hechos.