La exministra Fiorella Molinelli y el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, fueron proclamados este domingo como candidatos presidenciales de sus respectivas organizaciones políticas, Fuerza y Libertad y Fe en el Perú, tras concluir las elecciones internas convocadas por la ONPE.

La exfuncionaria del Ejecutivo, se presentó con su lista conformada por Gilbert Violeta y María Pariona como postulantes a la primera y segunda vicepresidencia. El proceso interno resultó con su victoria, puesto que fue la única plancha inscrita para competir dentro de Fuerza y Libertad. Con su elección, Molinelli queda habilitada para participar oficialmente en los comicios generales del 2026.

Por su parte, Fe en el Perú informó que Álvaro Paz de la Barra también resultó vencedor al ser la única candidatura presentada en su partido. Desde la ONPE se precisó previamente que varias agrupaciones realizaron sus internas con listas únicas y delegados reducidos, lo que aceleró el conteo de votos. El exalcalde postulará a la presidencia junto a Jessica Arteaga y Sheyla Palacios como vicepresidentas.

Molinelli marca distancia con Dina Boluarte

Entre tanto, la exjefa de EsSalud afirmó que su postulación busca ofrecer una alternativa que conecte con el descontento ciudadano y, al mismo tiempo, reivindicar el papel de las mujeres en la política. Además, sostuvo que la actual presidenta no representa ese liderazgo femenino que, según dijo, el país espera.

“Busco reivindicar el nombre de la mujer porque, lamentablemente, Dina Boluarte no nos ha representado. Las mujeres no somos como Dina; somos luchonas, aguerridas y sabemos lo que hacemos”, enfatizó .