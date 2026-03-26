El tercer día del debate presidencial continuó con el bloque dedicado a integridad pública y lucha contra la corrupción, en el que participaron los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Mesías Guevara (Partido Morado).

Durante este segmento, los postulantes presentaron propuestas orientadas a fortalecer la transparencia estatal y mejorar los sistemas de control, aunque el intercambio estuvo marcado por cuestionamientos directos entre los candidatos.

Fujimori plantea “shock de transparencia” y simplificación de trámites

La candidata Keiko Fujimori inició el bloque señalando que la corrupción afecta diversos ámbitos de la gestión pública y la vida cotidiana.

“Cuando falta el orden, la corrupción avanza… lo vemos en las grandes obras, pero también en las trabas burocráticas que enfrentan los ciudadanos día a día”, afirmó durante su intervención inicial.

Asimismo, planteó la necesidad de implementar medidas estructurales para mejorar la transparencia.

“Necesitamos reformas estructurales, principalmente un shock de transparencia en el Estado. Todos los gastos y los trámites deben simplificarse y poder verse en línea”, señaló.

También mencionó la necesidad de reformar el sistema de justicia.

“Una reforma de justicia hoy está más preocupada en perseguir a opositores que condenar a criminales”, sostuvo.

Durante el intercambio, agregó medidas adicionales para supervisar instituciones públicas.

“Vamos a simplificar las cosas y para eso además crearé un ejército de oficiales de cumplimiento que reporten directamente a la presidencia de la República”, indicó.

Vizcarra propone devolución del doble del dinero robado

El candidato Mario Vizcarra vinculó la corrupción con la inseguridad ciudadana y el funcionamiento del sistema de justicia.

“La corrupción va muy de la mano con la inseguridad ciudadana”, afirmó al iniciar su exposición.

Asimismo, señaló que el impacto económico de la corrupción representa pérdidas significativas para el Estado.

“Esa corrupción le cuesta al Perú 25 000 millones de soles al año”, indicó durante su intervención.

Como parte de sus propuestas, planteó sanciones económicas contra quienes cometan delitos de corrupción.

“Los involucrados en actos de corrupción tendrán que devolver el doble del dinero que han robado”, sostuvo.

También propuso ampliar la supervisión en procesos de contratación pública.

“Nosotros proponemos involucrar en las contrataciones a los colegios profesionales… y también al colegio de periodistas”, señaló.

Guevara propone registro nacional de corruptos y auditorías digitales

El candidato Mesías Guevara afirmó que la corrupción se encuentra asociada a redes políticas y administrativas.

“La corrupción es el ADN del pacto mafioso que desde el Congreso ha secuestrado al Estado”, expresó durante su intervención inicial.

Asimismo, anunció medidas orientadas al uso de tecnología para mejorar la fiscalización.

“El antídoto contra la corrupción es la transparencia y se consigue con gobierno digital y vigilancia ciudadana”, sostuvo.

Entre sus principales propuestas, destacó la creación de mecanismos de sanción contra funcionarios implicados en delitos.

“Declararemos el registro nacional de corruptos y lo declararemos traidores a la patria”, afirmó.

Durante el intercambio final, también planteó sanciones adicionales.

“Aplicaremos la muerte civil inmediata para los corruptos y lo que significa la muerte empresarial para los corruptores”, señaló.

Intercambio incluye acusaciones directas entre candidatos

El bloque estuvo marcado por confrontaciones personales y políticas entre los postulantes, quienes intercambiaron críticas relacionadas con casos de corrupción y responsabilidades históricas.

Durante el debate, Mario Vizcarra cuestionó a la candidata de Fuerza Popular.

“Cuando ella es la representante del partido más corrupto de la historia”, afirmó en referencia a Fujimori.

Por su parte, Keiko Fujimori respondió señalando que no tiene sentencias por corrupción.

“Alguien ha sido sentenciado por corrupción y su hermano también está en prisión. Yo no”, sostuvo.

Asimismo, Mesías Guevara dirigió cuestionamientos directos a la candidata.

“Basta de lavar dinero a través de los cocteles”, afirmó durante su intervención final.