La lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, adelantó que su bancada “cambiará de postura” y apoyará una eventual censura o vacancia del presidente José Jerí Oré “si hubiese información adicional o un tema de flagrancia” respecto a sus reuniones no registradas entre el mandatario y el empresario chino Zhihua Yang.

Desde la región Ucayali, Fujimori lamentó que “las noticias del país estén enfocadas en las reuniones poco transparentes de Jerí cuando lo que tenemos que hablar (…) es de las problemáticas de los ciudadanos y cómo haremos para enfrentarlas”.

También sostuvo que los encuentros entre Jerí y el cuestionado empresario son “poco transparentes”, pero aseveró que el país necesita “un poquito de madurez” considerando que “estamos a once semanas de las elecciones”.

Días antes, durante un recorrido por Chincha donde presentó a candidatos y senadores, aseveró que la decisión de no respaldar la destitución de Jerí “no la tomó unilateralmente” sino junto a la bancada, pero señaló que si aparecen nuevos hechos “por supuesto que estamos a favor de su vacancia o su censura”.