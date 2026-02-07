La fundadora del partido Somos Perú, Nora Bonifaz calificó como “abuso de poder” el caso de las jóvenes profesionales que consiguieron contratos con el Estado después de visitar al presidente José Jer. La dirigente política también manifestó que el caso requiere una investigación inmediata.

“Él es el representante de la Nación, tiene que mantener un comportamiento y hacernos ver al país que es una persona correcta, pero el tema está que lo que se sabe inmediatamente, a los pocos días, [es que ellas] han tenido contratos de trabajo. Y eso es terrible, porque es un abuso de poder y debe ser investigado”, declaró en RPP.

Bonifaz sostuvo que Jerí jamás debió ser designado como presidente, afirmación que ha venido realizando desde el primer día en que este asumió el mandato en octubre de 2025.

“Yo ya había dicho desde el primer momento que no era la persona adecuada para dirigir los destinos del país. Estaba pensando sobre todo en el tema de las elecciones, pero más allá, ahora que he visto y recorrido [el país], también me preocupa, desde el Ejecutivo, la manera como se maneja una serie de acciones y definiciones económicas que nos van a dejar mal parados”, señaló.

La líder partidaria afirmó que el comportamiento del presidente, tras este caso revelado por los medios de comunicación, resulta repudiable. Además, enfatizó que viene ejerciendo un mal gobierno y esto tendrá consecuencias negativas para Somos Perú en las elecciones presidenciales programadas para abril próximo.

“Debe dejar el cargo, lo dije desde el primer momento, porque todavía quedan seis meses más [de gobierno]”, puntualizó la fundadora del partido.

Fiscalía abre investigación preliminar

El Ministerio Público inició una investigación preliminar “contra los que resulten responsables” respecto a la presunta contratación irregular de cinco jóvenes profesionales en diversas entidades del Estado, luego de sostener reuniones privadas con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno.

La fiscal provincial Roxana Espinoza Páucar estará a cargo del desarrollo de esta investigación por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado.

En caso de que durante las diligencias se determine una posible responsabilidad penal del presidente José Jerí, el expediente será derivado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, debido a que únicamente él está facultado para llevar a cabo una investigación contra el jefe del Estado.

Este escándalo se suma a las múltiples críticas que ha recibido la gestión de Jerí desde que asumió la presidencia, en un contexto político marcado por la crisis de confianza ciudadana y a pocos meses de las elecciones generales que definirán el futuro político del país.

La posición de Nora Bonifaz representa una distancia clara entre la fundadora de Somos Perú y el actual gobierno liderado por un militante de su propio partido, evidenciando las fracturas internas y el malestar que genera la gestión presidencial incluso dentro de su propia organización política.