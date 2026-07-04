La congresista y senadora electa por Fuerza Popular, Patricia Juárez, señaló que el futuro gobierno de Keiko Fujimori evaluará de manera individual las decisiones vinculadas a indultos y otros beneficios legales. En ese marco, indicó que no existe una postura cerrada sobre casos específicos y que estos serán revisados cuando la nueva gestión asuma funciones.

Durante una entrevista en RPP, la legisladora precisó que temas como el indulto solicitado por el expresidente Alejandro Toledo o un posible salvoconducto para la exjefa del Gabinete Betssy Chávez no cuentan aún con una definición política. Según lo indicado, dichas decisiones serán analizadas una vez que la lideresa de Fuerza Popular inicie su eventual gobierno.

Juárez sostuvo que su agrupación no ha adoptado una posición anticipada sobre medidas de carácter excepcional relacionadas con procesos judiciales. En ese sentido, remarcó que cualquier determinación será evaluada en su momento por la futura administración.

“Creo que ella misma en las intervenciones que ha tenido aún ha reservado esa decisión. Lo que sí tengo que señalar es que no existe ningún ánimo de vendetta, ningún ánimo de agresión”, indicó.

Revisión de leyes penales en agenda inicial

Juárez adelantó que una de las primeras acciones del eventual gobierno de Fuerza Popular sería la evaluación de las denominadas leyes procrimen. Este trabajo estaría a cargo de una comisión de juristas en coordinación con el Parlamento.

El objetivo de este grupo sería revisar el marco legal vigente y proponer eventuales ajustes legislativos. Según lo planteado, esta tarea formaría parte de las prioridades iniciales de una eventual gestión.

La congresista también abordó la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir su escaño en la Cámara de Senadores. Señaló que aún existe la posibilidad de que reconsidere su postura antes del inicio de funciones.

“Creo que sería un gesto extraordinario que él pudiera recibir su credencial y jurar como senador, porque los votantes que han escogido ese voto preferencial puedan realmente estar satisfechos con que su voto ha tenido la utilidad que se esperaba”, comentó.

En otro momento, Juárez respaldó la designación de Marco Vinelli como responsable del equipo de transferencia de Fuerza Popular. Según señaló, su perfil técnico será clave en la etapa de organización previa al eventual inicio de gobierno.