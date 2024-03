El nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén buscará el voto de confianza del Congreso junto a su gabinete el próximo 3 de abril.

Asimismo, el titular de la PCM se reunió con el presidente del Congreso, Alejandro Soto y anunció que desde el próximo martes 19 de marzo tendrá reuniones con cada una de las bancadas parlamentarias.

“He tenido oportunidad de intercambiar opiniones con el señor presidente del Congreso y los señores vicepresidentes respecto de la necesidad de fortalecer aún más los lazos institucionales de buenas relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. He informado que el talante del Gabinete que yo dirijo es un talante democrático, de diálogo permanente, y cuando no de concertación para velar por los intereses del país. Se me han expresado algunas preocupaciones que he hecho mías, y que, naturalmente, de inmediato, vamos a empezar a atender como corresponde”, explicó Adrianzén.

“He tenido la oportunidad también de intercambiar impresiones con el presidente y los vicepresidentes respecto de la fecha para que se produzca el acto de investidura aquí en el Congreso. Estamos viendo como fecha más conveniente el próximo miércoles 3 de abril, a partir de las 9am. Se me ha informado que esa fecha sería conveniente, yo coincido en que sería un buen momento. En consecuencia, los próximos días se estaría formalizando el trámite administrativo correspondiente”, agregó.

Nueve bancadas aceptaron reuniones

En cuanto a las reuniones con las bancadas parlamentarias, el premier informó que, de las 11 existentes, 9 ya han aceptado encontrarse con él. Se detalló un cronograma de visitas, que inicia el martes 19 de marzo.

“ Quiero informar que nosotros hemos hecho coordinaciones con todas las bancadas, con un total de 11. Hemos tenido ya respuestas positivas de 9 (…) Ya hemos agendado las visitas y estoy en condiciones de informar que con Renovación Popular nos reunimos el martes 19. En la misma fecha con Fuerza Popular ”, declaró.

“ El jueves 21 con Podemos Perú; el lunes 25 con Acción Popular y Perú Bicentenario. El martes 26 con Avanza País, y en la misma fecha con el Bloque Magisterial, con Alianza para el Progreso, y también con Somos Perú. Estamos afinando los detalles para tener la reunión con los denominados no agrupados ”, continuó.

Por otro lado, el titular de la PCM hizo un llamado a las bancadas de Perú Libre y Cambio Democrático- Juntos por el Perú, para “aceptar la invitación” e iniciar el dialogo.

“ A las bancadas que todavía no nos han confirmado su disposición para reunirnos, desde aquí les hago una invocación muy especial para que tengan la gentileza de aceptar esta invitación, en la cual lo que esperamos es un diálogo fraterno, escuchar los puntos de vista que estas bancadas tengan ”, comentó.





