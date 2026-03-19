Al menos diez ministros del gabinete encabezado por Luis Arroyo declararon tener investigaciones fiscales o procesos judiciales en trámite, según sus declaraciones juradas presentadas para asumir funciones.

Dichos documentos a los que accedió RPP revelan que varios integrantes del Ejecutivo enfrentan procesos vinculados a presuntos delitos contra la administración pública.

Según informa dicho medio, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, reportó una investigación por presunto lavado de activos. En tanto, el titular de Justicia, Luis Jiménez, consignó indagaciones por presunta negociación incompatible y colusión.

Por su parte, el ministro Wilder Sifuentes informó dos investigaciones relacionadas con presunta usurpación agravada y aprovechamiento indebido del cargo, las cuales -según indicó- corresponderían a denuncias anteriores que podrían ser archivadas.

Asimismo, el ministro de Salud, Juan Velasco, declaró una investigación por presunta negociación incompatible, mientras que el titular de Trabajo, Óscar Fernández, registra procesos por presunto fraude procesal, omisión ilegal y abuso de autoridad . En la misma línea, la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, reportó una investigación por presunta omisión de funciones, y el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por presunta corrupción de funcionarios.

El ministro de Transportes, Aldo Prieto, también consignó una investigación en trámite por supuesto abuso de autoridad.

Además, RPP dio cuenta que los titulares del Interior, José Zapata, y de Defensa, Carlos Díaz, indicaron que cuentan con procesos en curso, aunque señalaron que brindarán mayores detalles en los próximos días.