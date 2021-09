El Consejo de Ministros en pleno tendrá este sábado la primera sesión del taller “Derecho a la igualdad y prevención de la violencia”, orientado a dar lineamientos básicos sobe el enfoque de género y los derechos de la mujer.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, indicó que el presidente Pedro Castillo será quien inaugure este taller, que se desarrollará en Palacio de Gobierno.

“Tenemos la primera sesión del curso de igualdad de derechos y prevención del acoso político y sexual en el trabajo este sábado. Estarán presentes todos los ministros, el presidente lo va a inaugurar en Palacio de Gobierno, es una medida que es necesaria para toda la administración publica. Se trata de un curso de inducción en derechos de las mujeres e igualdad de género”, señaló a RPP.

“Esto es algo que ya se da en algunos países y creemos que pondrá al país en la vanguardia de la igualdad de derechos, la idea es que otras instituciones lo repliquen. La idea es que esto no sea algo específico, sino que se institucionalice y los gabinetes del futuro y las otras instituciones puedan tener estos cursos para tener una formación mas completa”, agregó .

El sábado, con presencia del presidente @PedroCastilloTe los ministros asistirán al 1er taller “Derecho a la igualdad y prevención de la violencia” anunciado hace unas semanas. Queremos institucionalizarlo y extenderlo a las autoridades, altos funcionarios y servidores públicos. pic.twitter.com/FTFNU4lN0O — Anahi Durand (@AnahiDurandG) September 29, 2021

Este taller había sido anunciado semanas atrás por propia ministra Durand, luego de que se presentara la denuncia de violencia verbal contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por parte de la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos.

Según la denuncia de Chirinos, la agresión verbal de Bellido ocurrió cuando solicitaba una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva y en presencia de Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), y Enrique Wong (Podemos Perú).

“(Guido) Bellido agarró y me dijo: ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije: ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’, y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’”, sostuvo Chirinos.

Ante ello, Bellido Ugarte negó esta versión e incluso amenazó con querellar a Chirinos si no se retractaba, pero luego desistió de tomar acciones legales en su contra. Por este caso, la Comisión de Ética aprobó iniciar una indagación preliminar.