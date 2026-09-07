La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, presidida por Giannina Avendaño (JP), recibirá este miércoles al premier Luis Galarreta para revisar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo el pasado 31 de agosto.

El documento oficial cita a Galarreta para las 3:00 p.m., en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

La convocatoria busca que Galarreta informe y sustente el proyecto de ley que solicita delegar al Gobierno facultades legislativas durante 120 días calendario.

La iniciativa comprende 66 puntos, la mayoría de ellos centrado en seguridad.