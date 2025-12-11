El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez anunció que los Equipos Especiales Lava Jato, EFFICOP y Cuellos Blancos serán desactivados en las próximas semanas. Así lo confirmó en una entrevista en Canal N, donde señaló que estos grupos “ya cumplieron su ciclo”.

Desde su llegada al cargo, Gálvez había mostrado desacuerdo con la continuidad de estas unidades fiscales. Aunque inicialmente planteó una evaluación del costo y desempeño de los equipos, finalmente confirmó que procederá con su desactivación.

“Los Equipos Especiales son siempre temporales. Yo creo que ya han cumplido su ciclo y calculo que en los próximos días debe desactivarse”, afirmó.

Decisión se tomaría en Junta de Fiscales Supremos

Gálvez indicó que la medida se adoptaría en la Junta de Fiscales Supremos, pero sostuvo que, de no concretarse allí, puede ejecutarla directamente en su calidad de fiscal de la Nación.

“Lo vamos a hacer en la Junta, pero si no lo hace la Junta, lo hago yo como fiscal de la Nación. (¿Tiene la potestad?) Sobrado, sí”, declaró.

El magistrado también señaló que las críticas a su decisión provendrán de “un sector que protege a Odebrecht”, y acusó al Equipo Especial Lava Jato de haber favorecido a la empresa brasileña.

Ejecución no sería inmediata

Si bien habló de “las próximas semanas”, Gálvez precisó que la desactivación no podría aplicarse antes de 2026 debido a la elevada carga laboral. No ofreció una fecha exacta y reiteró que todos los equipos especializados serían alcanzados por la medida.

Reincorporación de Luis Arce y otros pronunciamientos

El fiscal de la Nación interino también confirmó la reincorporación del magistrado Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular. Según indicó, él mismo firmó la resolución tras ser notificado por la Junta Nacional de Justicia.

Arce, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por presunto enriquecimiento ilícito, volverá a la Fiscalía de Familia, aunque Gálvez aseguró que no ocupará despachos vinculados a los casos por los que se le investiga.

Asimismo, se refirió a la reciente inhabilitación por 10 años dictada por el Congreso contra la fiscal suprema Delia Espinoza, calificándola de “excesiva”, aunque dijo estar obligado a formalizar la denuncia penal correspondiente.

Las declaraciones se dieron en el contexto del anuncio de la desactivación de los Equipos Especiales.