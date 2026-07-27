El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, dispuso la reorganización de por lo menos cinco fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos, ubicadas en Lima, según sendas resoluciones publicadas ayer en el Diario Oficial El Peruano.

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De acuerdo con la Resolución Nº 2205-2026, la reorganización responde a un pedido de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, con el objetivo de “garantizar la probidad y eficacia en la conducción de investigaciones por delitos de lavado de activos”.

Esta medida alcanza a la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, así como a la Primera y Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa.

Entre los cambios más relevantes figura la reubicación de fiscales que integraron el Equipo Especial Lava Jato.

Rafael Vela fue designado en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, junto con Raffael Flores Mego, tras concluir el nombramiento provisional de Marlleny Morales Yataco.

En la Segunda Fiscalía Superior, la conducción del despacho fue encargado a Elssie Garavito Chang, mientras que en la Tercera se dispuso el retorno del fiscal Hernán Mendoza Salvador a su plaza de origen, y la conclusión del destaque de Luz Flores Tarapa.

Asimismo, en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa se incorporó como fiscales titulares a Germán Juárez Atoche y Eduardo Cueva Poma.

En la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa se dispuso la reubicación de fiscales, entre los que destaca Carlos Puma Quispe, en otros despachos del Ministerio Público.