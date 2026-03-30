El jefe de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, reveló que Vladimir Cerrón emplearía sistemas tecnológicos sofisticados para impedir que las autoridades localicen su paradero. Según explicó, esta práctica le permite conectarse de forma remota para realizar entrevistas o intervenciones públicas sin revelar su ubicación real.

El oficial señaló que la institución mantiene activa la búsqueda del candidato de Perú Libre, quien se encuentra prófugo desde hace más de dos años. Añadió que las investigaciones incluyen estrategias de rastreo digital orientadas a detectar los medios utilizados para sus apariciones virtuales.

Arriola comentó que Cerrón logra aparecer en medios de comunicación mediante herramientas que dificultan su rastreo geográfico. El alto mando policial, sostiene que estas plataformas impiden determinar con precisión el punto desde el cual transmite sus mensajes o participa en actividades partidarias.

Sobre este tema, detalló que el líder de Perú Libre se vale de recursos técnicos que están disponibles en el entorno digital y que aprovecha para mantener contacto con el público.

“¿Cómo aparece con redes? Bueno, los medios de comunicación hacen enlaces y él utiliza alguna tecnología a través de la cual no se puede tener una ubicación con el grado de certeza ni aproximación. Es por eso que, aprovechando esta tecnología que está a disposición, realiza las presentaciones”, comentó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Según el jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, el candidato presidencial Vladimir Cerrón utiliza tecnología avanzada para evitar ser rastrado. Indicó que no solo la PNP lo busca, sino también agencias extranjeras.



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Situación legal de Cerrón

Vladimir Cerrón fue condenado en octubre de 2023 a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, vinculado al delito de colusión agravada en la adjudicación de un proyecto. Desde la emisión de la sentencia, el exgobernador de Junín no se presentó ante el Poder Judicial y se mantiene en la clandestinidad.

A dicha condena se suma una orden de prisión preventiva de 36 meses por el caso Los Dinámicos del Centro, relacionado con presunto lavado de activos. Ambas disposiciones continúan vigentes mientras el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ejecutan acciones para dar con su paradero.

Cooperación internacional en la búsqueda

El general Arriola precisó que la localización de Cerrón es un trabajo continuo y coordinado a nivel nacional e internacional. Mencionó que la PNP cuenta con el apoyo de organismos externos que aportan experiencia y capacidades técnicas.

En ese sentido, indicó que existen agencias de inteligencia extranjeras que participan en las acciones de rastreo del líder político. Según sus palabras, el seguimiento se mantiene “de manera permanente e intensa en todo momento” dentro y fuera del territorio peruano.

La institución continúa desarrollando labores de inteligencia que combinan monitoreo digital, control territorial y cooperación interinstitucional. Por ahora, las autoridades no han revelado avances concretos en la ubicación del prófugo. Sin embargo, recalcaron que los esfuerzos de localización se mantienen activos y que la PNP no ha suspendido las acciones de búsqueda.