George Forsyth, candidato a la presidencia de la República por Victoria Nacional, afirmó que no dar entrevistas a medios de comunicaciones fue parte de una estrategia de su campaña.

“ Es parte de la estrategia , sí, es recorrer el Perú porque los políticos lo único que hacen hablan y hablan y ya estamos cansados todos los peruanos. Debemos escuchar a la población, tenemos un plan de Gobierno de primera, pero tienes que validarlo estando en la calle por eso es que mi gestión en La victoria era en la calle”, dijo el postulante en diálogo con Cuarto Poder.

El aspirante a la presidencia del Perú indicó que muchos peruanos creen que ya no está en carrera electoral luego de que haya sido excluido de las Elecciones 2021 por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Sin embargo, apeló ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la última instancia.

“Toda esta semana se han encargado de decirle a la población que ya no estamos compitiendo. Justamente ha sido la evaluación de campo. Entonces, para muchos a la hora de marcar (...) Acabo de llegar de Tarapoto, vengo del aeropuerto, y muchos me preguntan por qué estás con el polo, si ya no estás compitiendo. Totalmente falso, entonces, se tiene que saber que nosotros seguimos compitiendo ”, expresó.

Por otro lado, George Forsyth indicó estar indignado y calificó como una “cobardía” que funcionarios hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm.

“Como todo peruano, indignado, totalmente injusto la cobardía como han sucedido estos hechos, todos los peruanos rogando porque llegue la vacuna”, sostuvo.

