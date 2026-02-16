El candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth Sommer, se desmarcó ayer del presidente José Jerí al asegurar que el mandatario “ya no pertenece” a su partido y que su permanencia en el poder es responsabilidad exclusiva del Congreso.

Como se sabe, Jerí ingresó al Parlamento por Somos Perú. Tras llegar a la presidencia, solicitó suspender su militancia, pero es conocido que tiene una gran cercanía con la titular del grupo político, Patricia Li. Ahora se le cuestiona por sus reuniones con empresarios chinos y la contratación de señoritas en el Gobierno que antes lo visitaron en su despacho.

En declaraciones a la prensa durante un recorrido de campaña, Forsyth señaló que el Parlamento “corrupto y mafioso” colocó a Jerí en la presidencia y remarcó que el jefe de Estado deberá asumir personalmente las consecuencias de sus actos.

En ese sentido, Forsyth Sommer respaldó la eventual censura de Jerí como presidente del Congreso y el consiguiente fin de su gobierno. También aseveró que si en las investigaciones se comprueba la comisión de delitos, al mandatario debe aplicársele “todo el peso de la ley”.

Contrapunto

Las declaraciones de Forsyth generaron respuestas distintas dentro de Somos Perú. El congresista Héctor Valer consideró que está equivocado.

“Lamentablemente, ¿qué puedo decir del candidato presidencial si se refiere así al Congreso y a la vez él postula a la Cámara de Diputados? Me parece que en esa parte está equivocado, pero ese es su parecer, que muchos no lo compartimos”, aseveró a Correo.

De otro lado, afirmó que el martes votará a favor de la moción de censura contra Jerí.

En la otra orilla, el congresista Jorge Morante adelantó a Correo que votará en contra de la censura al presidente. Si bien reconoció que Jerí ha solicitado licencia al partido y a la bancada, evitó confrontar al mandatario, pidió al propio Forsyth que explique sus expresiones, pero le sugirió que sea “más respetuoso” con el Congreso.