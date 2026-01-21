En su primera entrevista luego de ser oficializado como candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth aseguró que la controversia por las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang no afectará su candidatura, posición respaldada por su partido.

“Si bien es cierto, el señor José Jerí es del partido, hoy está con licencia. Lo que sabemos todos los integrantes de Somos Perú es que este no es un Gobierno de Somos Perú. Fui bastante claro; hay que recordar que José Jerí postuló como congresista. ¿Y quiénes son los que lo han hecho presidente del Perú? Pues han sido los mismos congresistas, no ha sido el pueblo. Por ende, esto no es un Gobierno de Somos Perú”, declaró a RPP.

Si bien reconoció que existe un “fastidio” dentro de la organización por esta polémica, remarcó que la responsabilidad recae en el Congreso y sostuvo que Jerí debe aclarar la situación ante la Fiscalía, al considerarlo “importante para la institucionalidad”. Asimismo, expresó su desconfianza sobre el rol que cumplirá la Comisión de Fiscalización en dicho caso.

“Yo no creo que nada que haga este Congreso va a ser bueno para el país. Ahora lo va a investigar la Comisión de Fiscalización. ¿Qué cosa podrá salir bien o mal? Yo realmente lo dudo, porque son ellos mismos los que nos han puesto. Por eso es por lo que yo he pedido que sea la Fiscalía. Lo cambien o no lo cambien, yo creo que lo que podría salir de este Congreso es igual o peor”, manifestó.

En ese sentido, calificó al actual Legislativo como “mafioso”, al señalar que ha tomado decisiones por encima de la voluntad ciudadana, como la instauración del sistema bicameral, pese a que esta fue rechazada en el referéndum de 2018. También, aseguró que, de llegar al poder, buscará derogar la bicameralidad y retornar al sistema unicameral.

“Es un Congreso mafioso. ¿Queda duda de que lo es? Si la gran mayoría del Perú, en el 2018, votó que no a la bicameralidad y ellos lo aprobaron. ¿Qué te están diciendo? Que están primando sus intereses. Un grupo se juntó para hacer primar sus intereses. Discúlpame, eso es mafia”, sostuvo.

Forsyth, quien contó que reside en Cajamarca desde hace tres años, enfatizó la necesidad de “descentralizar” el país y propuso que los ministros se instalen en las regiones más pobres del Perú.

“El ministro de Inclusión Social se irá a Apurímac, Huancavelica. El ministro de Salud se irá a la selva, Loreto, donde tanta gente murió en pandemia, donde hoy no hay vacunas, con temas tan sencillos como el dengue. Que se vayan ahí a vivir la realidad. Que el ministro del Interior se vaya a La Libertad, si hoy está tomada por mafias y la minería ilegal; tenemos que descentralizar el país”, añadió.