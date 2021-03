El candidato presidencial por Victoria Nacional, George Forsyth, apunta a más de uno de sus rivales y plantea algunas propuestas a poco más de un mes de las elecciones generales.

Usted plantea una Constitución anticorrupción, ¿en qué consiste?

Lo que queremos es implementar un capítulo en la Constitución contra el flagelo más terrible que viene enfrentando el Perú en sus 200 años de creación con 12 constituciones y ninguna nos protege (...). Proponemos que haya una Constitución anticorrupción, un capítulo especial dedicado a la lucha contra la corrupción en el cual se declare delito de lesa humanidad porque está afectando de forma muy severa a la población. Por ejemplo, en el Cusco, hace 10 años se construye el Hospital Lorena.

Un cambio en la Constitución lo haría el Congreso y no usted, además deberá tener consenso. ¿O piensa convocar una Asamblea Constituyente?

Esto lo tenemos que hacer en un pacto conversado y trabajado con todos los que realmente queremos sacar al Perú adelante. Lo que vamos a hacer es lograr consensos en el Congreso, sino, nada va a funcionar

Este Congreso plantea que el Estado administre a las AFP, ¿está de acuerdo?

Nosotros mantendremos la independencia de las AFP, la plata debe ser para los aportantes privados (...) Creo que se debe reestructurar el sistema de pensiones para que sea más eficiente, especialmente a la ONP. Tenemos que hacer cambios bastante drásticos, porque si tú no llegas a cumplir con la cuota de años que aportas, no recibes nada, eso es totalmente injusto.

¿Qué medidas realizaría para reducir la informalidad en el país?

Vamos a apoyar a los que más necesitan porque hoy hemos visto cómo el Gobierno no ha apoyado a los informales ni a la pequeña empresa; les ha dado la espalda. El 80% del Perú es informal y Reactiva Perú no es para ellos. Necesitamos una SUNAT amigable, que no esté correteando buscando la plata, sino que invite a formalizar. Debemos ampliar la base tributaria y cobrar mucho menos con un sistema más amigable. Por otro lado, ayudar al empresario (que no se formaliza) con capacitaciones, dándole software y sistemas para que sea mucho más fácil pasar a la formalidad.

¿Cómo piensa aumentar la inversión pública en el país?

Vamos a destrabar los S/8 mil millones que hay en obras presupuestadas. Eso no se ejecuta porque el Estado es muy ineficiente: la burocracia, los trámites, la corrupción son los que impiden que estos proyectos salgan adelante y que generen empleo (...). Esto será viable con un ministerio de planeamiento y desarrollo territorial, así como uno de infraestructura, que es fundamental para que realmente se hagan los megaproyectos, megaobras y no haya corrupción. Tiene que haber un ministerio que se dedique exclusivamente a eso porque no entendemos qué tiene que hacer el Ministerio de Educación construyendo colegios y el de Salud haciendo hospitales.

¿No genera más burocracia crear otros ministerios?

No estamos generando mayor burocracia porque seremos más eficientes y se tiene que ordenar el Estado (...) porque la corrupción nos está matando.

¿Mantendrá la independencia del BCR?

Por supuesto que se va a mantener la independencia, nosotros tenemos a Jorge Chávez, que ha presidido el BCR y ha sacado al Perú de la crisis económica, la segunda ola más terrible económica que haya enfrentado el Perú.

¿Quién será su primer ministro y su titular de Economía?

Ahora estamos muy enfocados en la campaña, pero hemos hecho los mejores planteamientos en nuestro plan de gobierno. Tenemos un equipo bastante importante, gente buena sin pasado y sin corrupción.

Pero tiene como jefe de campaña al señor Rennán Espinoza, que tiene muchas denuncias...

No, para nada. Rennán es una persona con mucha experiencia, ha sido alcalde y eso es importante, porque los que van a llegar al poder son los mismos que han estado sentados en un escritorio, no como los alcaldes que hemos trabajado con la población. Las denuncias que él ha tenido están todas archivadas, comprenderá que uno como alcalde recibe varias denuncias.

Rennán fue denunciado por su esposa de agresión...

Todas están archivadas y es algo que él ya ha enfrentado en su momento.

Se le ha cuestionado por contratar a su mejor amigo Renzo Navarro en la Municipalidad de la Victoria, ¿lo volvería a contratar si fuera presidente?

Él tenía que cumplir un trabajo y es una persona de confianza que cumplía todos los requisitos. Mi gestión ha sido sumamente transparente. La Contraloría estaba a tres metros de mi oficina, nos han hecho auditorías durante todo el año y no hubo una sola denuncia porque hemos sido sumamente transparentes.

¿Lo volvería a contratar si gana las elecciones?

Si es que no hay algún trabajo específico donde se requiera de los conocimientos que tiene el señor, no hay por qué contratarlo.

¿Qué lo diferencia de Yonhy Lescano, quien viene creciendo en las encuestas?

Nos diferencia todo, somos totalmente contrarios. Él tiene casi 20 años viviendo del Estado (fue congresista). Necesitamos un cambio, porque los peruanos debemos entender que en las próximas elecciones hay dos opciones muy claras: los mismos de siempre y el cambio que está representado por Victoria Nacional. Nosotros creemos en un cambio de generación de los políticos y mandarlos a sus casas.

¿Y de Verónika Mendoza?

Nos enfrentamos a los mismos de siempre. Ella ha estado relacionada con un gobierno (Ollanta Humala), ha sido congresista y nunca ha hecho nada por el Perú. Ya es hora de votar por el cambio.

¿Cómo ve a Keiko Fujimori?

Ella creo que el caso más grave de los mismos de siempre. Es de las que ha puesto en jaque al Perú (desde el Congreso), ha generado la desunión, por el cual el Perú no tiene agua ni desarrollo. Es alguien que se quiere perpetuar en el poder.

¿Le da miedo el crecimiento de López Aliaga?

Nosotros estamos preparados para competir con cualquiera. Creemos que el Perú debe cambiar y estamos cansados que nos meten los mismos cuentos con sus políticas totalmente populistas o de extremos. Quieren desunir y dividir al país con políticas que parecen de la Edad Media. Creo que estamos para cosas serias, realmente importantes y necesitamos de gente que tenga estabilidad emocional para dirigir el país.

¿Considera que Julio Guzmán tiene influencia en el gobierno de Francisco Sagasti?

Eso no se puede negar, pues Sagasti era de su bancada en el Congreso y su candidato a vicepresidente. No hay forma alguna de que se puedan desligar.

George Forsyth

Candidato presidencial por Victoria Nacional. Exalcalde del distrito de La Victoria. Antes fue regidor municipal. Fundó empresas de vestir y rendimiento físico. Fue arquero profesional de Alianza Lima.

