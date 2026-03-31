Durante el bloque de pregunta ciudadana en el debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato George Forsyth (Somos Perú) respondió sobre la diversificación energética y la exploración de nuevos yacimientos de gas en el país.

La pregunta fue formulada por un ciudadano de Breña, quien planteó un escenario relacionado con la seguridad energética y el uso de energías renovables.

“Mi pregunta es, candidato, ¿qué política concreta implementará para diversificar la matriz eléctrica hacia energías renovables al final de su mandato y paralelamente ¿Cómo incentivará la exploración de nuevos yacimientos de gas para garantizar la seguridad energética del país en los próximos años?”.

Forsyth advierte riesgos si no se diversifica la matriz energética

En su respuesta, el candidato señaló que la diversificación energética es una medida urgente ante los riesgos que enfrenta el sistema energético nacional.

“Es una pregunta muy importante y hoy lamentablemente hemos vivido una crisis terrible porque ya lo comenté también en el debate anterior, ¿verdad? Si no diversificamos nuestra matriz energética, vamos a seguir sufriendo estos problemas”.

Forsyth mencionó como ejemplo la vulnerabilidad del sistema energético frente a posibles contingencias.

“Nos han roto el ducto de Camisea. Imagínense si si entramos a una guerra, o sea, lo rompen en tres pedazos y se acabó el Perú”.

Asimismo, destacó el potencial del país para el uso de energías renovables.

“Y yo hablo mucho de tecnología y el Perú tiene mucho en las materias primas que necesitamos para desarrollar la tecnología y hay paneles solares, ¿verdad? Energía eólica, hay un sistema, pero tiene que haber voluntad”.

Plantea atraer inversión extranjera manteniendo soberanía energética

El candidato también se refirió a la necesidad de ampliar la exploración de gas natural para garantizar el abastecimiento energético en los próximos años.

“Lamentablemente solo nos quedan 13 años de gas de Camisea y nosotros tenemos muchísimos recursos naturales que deben ser explotados”.

En esa línea, sostuvo que el desarrollo energético debe realizarse mediante estudios técnicos adecuados.

“Tenemos que hacer los estudios que corresponden para no volver a los 13 años quedarnos sin esa energía”.

Forsyth afirmó que la inversión extranjera será clave para lograr estos objetivos, siempre bajo control estatal.

“Vamos a traer la inversión extranjera que venga al Perú, que venga, le vamos a abrir las puertas, pero siempre y cuando mantengamos la soberanía sobre nuestros recursos que son tan importantes”.

Finalmente, enfatizó su posición respecto al manejo estratégico de los recursos naturales.

“Yo como capitán del ejército lo tengo muy claro”.