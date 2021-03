George Forsyth, candidato a la presidencia por el partido Victoria Nacional, respondió en una entrevista en vivo por qué quiere convertirse en Presidente del Perú a sus 38 años.

“Yo soy muy patriota, he tenido la oportunidad de jugar para la selección y llevar el escudo en el pecho. Eso ha sido para mí el honor más grande y pertenezco al Ejército. Yo no podía simplemente mirar al costado mientras que los mismos de siempre estaban postulando para adueñarse del país una vez más”, contestó el exalcalde de La Victoria.

Asimismo, George Forsyth calificó de “vagos” a aquellos candidatos que ya han tenido funciones como congresistas u otros cargos políticos y no han hecho nada.

MIRA AQUÍ: Confirman que López Aliaga se reunió con expresidente Fujimori en Palacio de Gobierno

“Pero si son unos vagos. Por ejemplo, Keiko ha sido congresista, ha tenido la mayoría en el legislativo, ha manejado un poder del estado, pero qué ha hecho. Hoy le dice a los peruanos que quiere cambiar el Perú, pero ha tenido el poder y ha hecho lo contrario, nos hundió más”, señaló.

Por otro lado, cuestionó a Hernando de Soto por haberse vacunado y aseguró que él no lo haría, pues no se puede ser candidato si no se siente lo mismo que el pueblo.

“No somos peruanos cualquiera. Estamos postulando a la presidencia. Tenemos que sentir esa necesidad de la población. Si yo me vacuno, no voy a sentir eso”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

George Forsyth: “Nosotros no vamos a cerrar el Congreso”

George Forsyth: “Nosotros no vamos a cerrar el Congreso”